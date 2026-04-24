Bon plan Ninja SLUSHi : la machine à boissons glacées est de retour à prix cassé, à vous les granités, frappés, milkshakes…

Les beaux jours s’installent peu à peu et, pour fêter ça, Ninja brade sa machine à boissons glacées. Vous pouvez dorénavant vous offrir la Ninja SLUSHi à 179,99 € au lieu de 299,99 € en cumulant la promotion en cours avec le code PANINJA10 !

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La Ninja SLUSHi est sortie il y a quelques mois à 349,99 €, mais vous pouvez dorénavant la trouver à partir de 299,99 € seulement sur le site officiel de la marque. À l’approche de l’été, le géant américain casse le prix de sa machine à boissons glacées avec une impressionnante baisse de prix de 120 € ! En effet, alors qu’elle est en promotion à 199,99 €, en renseignant le code PANINJA10 dans votre panier, vous pouvez vous l’offrir à 179,99 € seulement.

Cette puissante machine est capable de transformer n’importe quel liquide en granité en seulement 30 minutes. C’est parfait pour faire des milkshakes, des frappés ou même des cocktails glacés.

Pourquoi craquer pour la Ninja SLUSHi ?

Vous rêvez de faire vos granités maison ? Rien de plus simple ! Avec la Ninja SLUSHi, vous pouvez réaliser vos boissons glacées très facilement.

La Ninja SLUSHi est capable de transformer n’importe quel liquide en granité. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton et, 30 minutes plus tard, vous pouvez vous rafraîchir avec votre boisson. Vous pouvez ainsi préparer des granités avec vos sodas préférés, mais aussi des cocktails glacés, des frappés, des milkshakes ou jus glacés.

La Ninja SLUSHi dispose d’ailleurs de 5 préréglages pour un résultat optimal. Vous pouvez ajuster la texture avec une consistance plus ou moins épaisse.

Grâce à son réservoir de 2,5 L, vous pouvez préparer des portions pour tous vos invités. Enfin, cette machine à boissons glacés vous permet de garder vos granités durant 12 heures sans dilution.