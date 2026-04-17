Un airfryer XL à prix cassé ? Le Ninja à double compartiment 6-en-1 n’a jamais été aussi peu cher, vite !

Normalement en vente à 199,99 €, la friteuse sans huile Ninja à double compartiment passe à seulement 116,99 € en cumulant la promotion en cours avec le code PANINJA10. C’est le bon moment pout craquer !

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Les airfryers ont peu à peu envahi nos cuisines en se positionnant comme une alternative de taille aux friteuses à huile et aux fours électriques. Ils vous donnent la possibilité de cuisiner plus sainement en gardant toute la gourmandise des fritures traditionnelles.

Vous n’avez pas encore de airfryer ? Ce bon plan devrait vous plaire. Ninja propose actuellement une offre irrésistible sur son modèle de 7,6 L à double compartiment. Habituellement en vente à 199,99 €, cette friteuse sans huile au format XL est affichée à 129,99 €. Et avec le code PANINJA10, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui vous permet de l’avoir à 116,99 € seulement.

Le airfryer Ninja à double compartiment 6-en-1 passe à petit prix, c’est une affaire !

En proposant une alternative plus saine, mais tout aussi gourmande que les friteuses à huile, et moins énergivore que les fours traditionnels, les airfryers ont révolutionné notre manière de cuisiner. Grâce à une circulation de l’air chaud à 360 degrés, vos aliments cuisent uniformément, en étant croustillant à l’extérieur tout en gardant le moelleux à l’intérieur.

Le Ninja DZ300EU est un airfryer à double compartiment. Il dispose donc de 2 tiroirs de 3,8 L qui vous donnent la possibilité de cuisiner jusqu’à 2kg de frites en une seule fois. Grâce à la technologie DualZone, vous avez la possibilité d’utiliser indépendamment chaque compartiment pour concocter deux préparations différentes. Et à l’inverse, avec la fonction MATCH, vous pouvez appliquer les mêmes réglages de chaque côté. Enfin, la fonction SYNC, vous donne la possibilité de synchroniser les fins de cuisson.

Ce modèle dispose par ailleurs de 6 modes de cuisson pour préparer des plats salés et sucrés. En plus du mode savoir Air Fry, vois avez Max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater. Le température et le temps de cuisson sont personnalisables. Vous avez ainsi la possibilité de cuire vos aliments entre 40°C à 240°C.