Ninja CREAMi Deluxe : le prix de la machine à glace fond pour le Prime Day, vite !

Vous rêvez de faire vos glaces maison ? Amazon propose actuellement la Ninja CREAMi Deluxe à prix cassé. Normalement en vente à 269,99 €, l’excellente machine à glace est affichée à 189,99 € seulement. Et en plus, le géant du e-commerce vous offre un bon d’achat de 15 € une fois votre commande passée. Profitez-en !

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Les fortes chaleurs sont là et, pour se rafraichir, rien de mieux que des glaces. Trop sucrées, bourrées de conservateurs et d’ingrédients douteux, celles qui sont vendues dans le commerce ne sont pas toujours bonnes pour la santé. Pourtant, Ninja vous offre la possibilité de faire vos propres glaces maison, vous permettant ainsi de savoir exactement ce que vous mettez dedans.

La Ninja CREAMi Deluxe est une machine à glace 10-en-1 très simple d’utilisation. Vous pouvez ainsi faire des crèmes glacées, des yaourts glacés, des milkshakes, des slush et bien plus encore directement chez vous. Et bonne nouvelle, alors qu’elle est normalement en vente à 269,99 €, vous pouvez actuellement vous l’offrir à 189,99 € seulement sur Amazon. En effet, le géant du e-commerce brade en ce moment de nombreux produits à l’occasion du Prime Day.

Cet évènement qui se déroule du 23 au 26 juin est réservé aux abonnés Prime. Si ça n’est pas votre cas, vous pouvez bénéficier dès à présent des nombreux avantages en profitant de l’offre d’essai gratuit de 30 jours proposé par Amazon.

Ninja CREAMi Deluxe : l’indispensable machine à glace est à prix cassé pour le Prime Day !

Vous pensez que le fait maison prend trop de temps ? Détrompez-vous. Avec la Ninja CREAMi Deluxe, faire ses propres glaces est à la portée de tous. Il vous suffit de remplir la cuve avec les ingrédients et de la placer 24 heures au congélateur. La machine à glace s’occupe ensuite du reste.

Grâce à ses 10 programmes différents, vous pouvez réaliser des desserts glacés en toute simplicité. Vous pouvez ainsi préparer des crèmes glacées pour faire des boules de glace, des crème glacée légère, des sorbet à partir de fruits frais, des frappés, des yaourts glacés, des milkshakes, de la glace à l’italienne, des boissons glacées et même des granités.

Pour plus de gourmandise, la fonction “Extras” vous permet d’intégrer des toppings comme des éclats de caramel, des morceaux de chocolat ou encore des fruits secs sans qu’ils ne soient mixés.

La Ninja CREAMi Deluxe est fournie avec 2 cuves de 710 ml qui ont des couvercles. Vous pouvez ainsi préparer différents parfums. Enfin, l’entretien est facilité puisque les différents éléments sont détachables et passent au lave-vaisselle.