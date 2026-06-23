Ninja CREAMi Deluxe : le prix de la machine à glace fond pour le Prime Day, vite !

Vous rêvez de faire vos glaces maison ? Amazon propose actuellement la Ninja CREAMi Deluxe à prix cassé. Normalement en vente à 269,99 €, l’excellente machine à glace est affichée à 189,99 € seulement. Et en plus, le géant du e-commerce vous offre un bon d’achat de 15 € une fois votre commande passée. Profitez-en !

Ninja CREAMi Deluxe

Les fortes chaleurs sont là et, pour se rafraichir, rien de mieux que des glaces. Trop sucrées, bourrées de conservateurs et d’ingrédients douteux, celles qui sont vendues dans le commerce ne sont pas toujours bonnes pour la santé. Pourtant, Ninja vous offre la possibilité de faire vos propres glaces maison, vous permettant ainsi de savoir exactement ce que vous mettez dedans.

La Ninja CREAMi Deluxe est une machine à glace 10-en-1 très simple d’utilisation. Vous pouvez ainsi faire des crèmes glacées, des yaourts glacés, des milkshakes, des slush et bien plus encore directement chez vous. Et bonne nouvelle, alors qu’elle est normalement en vente à 269,99 €, vous pouvez actuellement vous l’offrir à 189,99 € seulement sur Amazon. En effet, le géant du e-commerce brade en ce moment de nombreux produits à l’occasion du Prime Day.

Cet évènement qui se déroule du 23 au 26 juin est réservé aux abonnés Prime. Si ça n’est pas votre cas, vous pouvez bénéficier dès à présent des nombreux avantages en profitant de l’offre d’essai gratuit de 30 jours proposé par Amazon.

Ninja CREAMi Deluxe : l’indispensable machine à glace est à prix cassé pour le Prime Day !

Vous pensez que le fait maison prend trop de temps ? Détrompez-vous. Avec la Ninja CREAMi Deluxe, faire ses propres glaces est à la portée de tous. Il vous suffit de remplir la cuve avec les ingrédients et de la placer 24 heures au congélateur. La machine à glace s’occupe ensuite du reste.

Grâce à ses 10 programmes différents, vous pouvez réaliser des desserts glacés en toute simplicité. Vous pouvez ainsi préparer des crèmes glacées pour faire des boules de glace, des crème glacée légère, des sorbet à partir de fruits frais, des frappés, des yaourts glacés, des milkshakes, de la glace à l’italienne, des boissons glacées et même des granités.

Pour plus de gourmandise, la fonction “Extras” vous permet d’intégrer des toppings comme des éclats de caramel, des morceaux de chocolat ou encore des fruits secs sans qu’ils ne soient mixés.

La Ninja CREAMi Deluxe est fournie avec 2 cuves de 710 ml qui ont des couvercles. Vous pouvez ainsi préparer différents parfums. Enfin, l’entretien est facilité puisque les différents éléments sont détachables et passent au lave-vaisselle.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Google Pixel 10 Pro 256 Go : son prix chute à 684,99 € en cumulant ces 2 offres, c’est du jamais vu !

À l’occasion du Prime Day, Amazon brade de nombreux produits. Sorti il y a quelques mois seulement, le Pixel 10 Pro n’y échappe pas. Toujours en vente à 1199 €…

Windows 11 / Android : comment utiliser les applications et partager l’écran d’un smartphone sur PC

Avec Windows 11, Microsoft a voulu réduire le fossé entre son système d’exploitation et Android. Cet effort a donné Mobile connecté, une application native qui permet d’utiliser son smartphone directement…

Philips Hue Play : illuminez votre maison avec le grand lampadaire Hue Play à moins de 100 € sur Amazon

Le Prime Day Amazon est l’occasion de s’équiper sans se ruiner grâce à de nombreuses offres promotionnelles. Vous pouvez par exemple trouver le grand lampadaire Philips Hue Play à prix…

JLab JBuds Lux : ce casque sans fil avec réduction de bruit active est à moins de 45 € sur Amazon, vite !

L’édition 2026 du Prime Day commence très bien avec de nombreuses offres promotionnelles sur des produits high-tech très appréciés. C’est le cas du casque JLab JBuds Lux avec réduction de…

Prime Day Roborock Q10 S5 : l’excellent aspirateur robot passe à petit prix, mais le stocks fondent vite !

Ça y est, le top départ du Prime Day est lancé sur Amazon. Et durant cette courte période, de nombreux produits passent à prix cassé, mais il faut faire vite…

Cette étoile ratée a forcé deux planètes à naître là où c’était impossible

La NASA vient de repérer un système planétaire hors du commun. Une étoile ratée y a contraint deux mondes à se former dans une zone improbable. Les modèles actuels n’expliquent…

Après la Steam Machine, la PS6 et la Xbox Helix pourraient elles aussi coûter plus de 1000 € selon les experts

Maintenant que l’on sait que le prix de la Steam Machine va dépasser les 1000 €, une question brûle toutes les lèvres : Sony et Microsoft vont-ils suivre le mouvement…

MacBook Air M4 13 pouces : son prix chute à moins de 835 € sur Carrefour, vite !

En ce moment, Carrefour propose de nombreuses réductions sur les produits Apple. Vous pouvez ainsi trouver une belle réduction sur l’excellent MacBook Air M4 13 pouces qui passe à moins…

Apple Wallet prépare une fonction qui va rendre jaloux les utilisateurs de Google Wallet

Apple travaille discrètement sur une nouvelle corde à l’arc de son appli Wallet. Cette fonction repérée dans une bêta veut centraliser toutes vos finances au même endroit. Google ferait bien…

iPhone 17 : avec 140 € de remise, le puissant smartphone d’Apple devient accessible juste avant les soldes !

Les soldes d’été débutent demain mais Carrefour a pris de l’avance en proposant une super offre sur l’iPhone 17. C’est rare d’avoir des promotions sur les smartphones les plus récents…