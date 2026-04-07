Netflix dévoile une IA qui pourrait changer le cinéma à jamais

La plateforme de streaming Netflix croit en l'IA et le prouve en sortant VOID, un modèle capable d'agir en profondeur sur les vidéos. Les résultats sont extrêmement impressionnants.

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Crédits : 123RF

Créer une vidéo à l'aide d'une intelligence artificielle, ce n'est pas nouveau. Vous tapez une requête du type “fais une scène où l'on voit un corgi dans un parc en train de courir avec une balle dans la gueule” et vous attendez le résultat. Il sera plus ou moins convaincant selon l'outil utilisé, mais de nos jours, ce sera généralement satisfaisant. Maintenant imaginez que vous souhaitiez modifier cette scène en supprimant le chien.

C'est possible, mais vous vous retrouvez avec une balle qui flotte dans les airs. Voilà le genre de situation que peut éviter VOID, la nouvelle IA de Netflix. Acronyme de Video Object and Interaction Deletion, elle est capable de modifier la réalité en tenant compte de ce qu'entraîne la suppression de tel ou tel objet. Dans notre exemple, la balle démarrerait en l'air et tomberait au sol immédiatement, puisque personne ne la tient.

La nouvelle IA de Netflix fait bien plus que créer des vidéos

Autre exemple : filmez deux voitures se percutant frontalement, demandez à effacer l'une des deux, et vous obtenez une nouvelle scène où le véhicule restant poursuit sa route normalement. L'IA VOID “devine” ce qui devrait se passer si l'objet n'avait pas été présent dans la vidéo initiale. Pour obtenir le même résultat, vous auriez normalement dû retourner entièrement la scène. Avec VOID, ce ne sera plus nécessaire.

Lire aussi – Netflix parie sur l’IA générative et ça ne plaît pas à tout le monde à Hollywood

On imagine sans peine comment un tel outil peut révolutionner l'industrie audiovisuelle. Plus besoin de rappeler toute l'équipe technique et les acteurs pour refaire une scène juste parce que l'on a changé un élément. Plus besoin de capturer les mouvements d'un objet image par image pour le supprimer, en faisant attention à recréer ce qu'il y a derrière. VOID est déjà disponible et il est open source. En revanche, n'espérez pas le faire tourner sur votre PC. L'IA nécessite au moins 40 Go de mémoire vidéo.


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