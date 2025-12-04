Si Netflix rachète HBO Max, est-ce vraiment une bonne nouvelle pour vous ?

Netflix aurait fait une offre pour racheter Warner Bros Discovery, le propriétaire de HBO Max. Si celle-ci venait à être acceptée, les deux services de streaming pourraient fusionner pour créer un bundle où tous les clients y gagneraient. Notamment ceux qui paient aujourd’hui leurs abonnements séparément.

Vous êtes certainement abonné à un service de streaming. Voire même plusieurs. Netflix, Disney+, Canal+ Series, Apple TV+, HBO Max, Prime Video, Paramount+, OCS, etc. Il en existe aujourd’hui beaucoup. Et un seul de ses services peut coûter de 6 euros à 20 euros en fonction des options choisies (avec publicité, offre famille, multiécran, définition 4K, etc.). S’abonner à deux ou trois services s’avère rapidement coûteux. D’autant que les prix augmentent régulièrement.

Lire aussi – Canal+ réserve un cadeau de Noël empoisonné à ses abonnés, on vous conseille de vite finir vos séries

Heureusement, il existe quelques offres communes pour réaliser quelques économies. Il y a l’offre Freebox Ultra qui intègre une offre fibre avec quatre services de streaming et le direct de la chaine Canal+. Il y a l’offre Canal+ Ciné Series qui combine 7 services de streaming pour un coût de 30 euros par mois. L’offre est attractive sur la richesse du catalogue. Mais 30 euros est un vrai budget. Et ce sont souvent les offres standard ou avec publicité qui sont incluses. Pas les offres premium en 4K, sans pub et en multiécran.

Netflix veut fusionner avec HBO Max pour créer l'offre ultime

Compte tenu de cela, un bundle est-il vraiment une bonne nouvelle pour le spectateur ? C’est la question que nous nous posons suite à la publication d’un article de Reuters ce mercredi 3 décembre. Selon l’agence de presse, Warner Bros Discovery, propriétaire de HBO Max, est à vendre. Et plusieurs grands noms de l’audiovisuel et du cinéma américain se sont positionnés. Nous y retrouvons Comcast, à qui appartient Peacock, Paramount Skydance, qui exploite Paramount+, et… Netflix. Un Netflix qui est aujourd’hui numéro 1 mondial du streaming, devant Disney+, Prime Video et HBO Max.

Chacun des trois acquéreurs potentiels pourrait bénéficier d’une fusion de leur propre service avec HBO Max. C’est d’autant plus vrai pour Peacock et Paramount+. Mais une fusion entre Netflix et HBO Max aurait beaucoup d’impact. D’abord pour l’abonné, parce que cela rendrait le catalogue commun incontournable. En résulterait un bundle commercial certes moins cher que les deux services payés séparément, mais dont le montant par abonné serait plus cher que le service premium de Netflix (positionné à 20 euros par mois), avec certainement moins d'avantages. Selon Reuters, la volonté de Netflix est d’alléger le budget streaming des abonnés. Mais nous en doutons.

Et l’histoire récente nous l’a prouvé. Quand OCS a fusionné avec Cine+, le résultat de cette alliance rendu fort attractif par la hausse appliquée sur OCS et Cine+ quand ils sont achetés séparément. De même pour Disney+ : après la fusion de son offre avec Hulu et ESPN+, le prix de chaque service séparé a été augmenté pour forcer les abonnés à prendre l’offre groupée.

Warner Bros, c'est Harry Potter, DC Comics et Le Seigneur des Anneaux !

Le rachat de Warner Bros Discovery par Netflix aurait un impact industriel. Car Warner, ce n’est pas que HBO Max. C’est aussi Warner Bros Pictures, New Line Cinema, Warner Bros Games, Discovery+, DC Comics et DC Studios, ainsi que le contrôle sur les licences Harry Potter, Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux ou encore Friends. Si le catalogue actuel de l’entreprise est l’un des plus riches et les plus diversifiés, il représente aussi un potentiel incroyable…

Même si le prix proposé par Netflix est sérieux et envisagé, il y a toutefois deux freins à cette acquisition : Netflix n’est pas intéressé par les chaines de télévision du groupe (CNN, HBO, Cartoon Network, Eurosport, etc.), qui perdent beaucoup d’argent. Il est peu probable qu’un découpage soit envisageable. Ensuite, cette fusion placerait Netflix en position dominante. Ce qui attirera l’œil du régulateur américain.