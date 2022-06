Resident Evil : Netflix dévoile une nouvelle bande-annonce gore pour sa série événement

La saga Resident Evil va encore être adaptée à l’écran, cette fois par Netflix. Cette nouvelle interprétation se montre aujourd’hui dans une bande-annonce. Cette série n’aura rien à voir avec les films précédents et semble tenter des choses intéressantes.

Netflix pourrait-il nous livrer enfin une bonne adaptation de la saga Resident Evil ? En tout cas, le dernier trailer diffusé par la plate-forme nous donne beaucoup d’espoir. Sa formule ? Reprendre l’ambiance et les monstres iconiques des jeux et créer sa propre histoire.

Contrairement au dernier film en date (Bienvenue à Racoon City), cette nouvelle série, sobrement intitulée Resident Evil, ne reprend pas le scénario des jeux. Au lieu de ça, elle veut créer son univers bien à elle.

La nouvelle série Resident Evil va raconter sa propre histoire

La série prend place sur deux plans temporels distincts. Le premier nous raconte comment New Racoon City a sombré dans le chaos à cause des manigances d’Umbrella et d’Albert Wesker (Lance Reddick). Le deuxième se passe des années plus tard : nous suivons la fille de Wesker, Jade (Ella Balinska) qui tente de survivre dans un monde post-apocalyptique. Il s’agit d’une histoire originale qui s’éloigne beaucoup de ce que nous connaissons des jeux. Toutefois, nous y retrouvons l’ambiance, les monstres ainsi que certains personnages (Wesker en tête). De quoi ravir les fans. Un pari risqué, mais qu’on espère payant. En tout cas, la bande-annonce nous donne beaucoup d’espoirs.

Il faut noter que cette nouvelle série n’a rien à voir avec les adaptations précédentes. Il n’y a en effet aucun lien avec les films de Paul W S Anderson ou encore avec le récent Bienvenue à Racoon City. Aucun lien non plus avec Infinite Darkness, la série animée diffusée l’été dernier sur Netflix. Cette dernière s’incluait en effet dans l’univers des jeux.

En tout cas, Resident Evil est l’une des grosses séries de l’été pour Netflix, qui mise de plus en plus sur les adaptations de jeu vidéo pour attirer le public, on l’a vu avec Arcane, Castlevania ou encore The Cuphead Show. Cela ne va pas s’arrêter là, puisque de nombreux projets sont en cours, dont un film BioShock ou une série Assassin’s Creed.

La série Resident Evil sortira sur le jeudi 14 juillet prochain. Idéal pour binge-watcher tout le long de ce week-end prolongé.