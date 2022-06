Stranger Things dépasse Obi-Wan Kenobi, la série Netflix réalise un meilleur lancement

Stranger Things vient de battre Obi-Wan Kenobi. La série produite par Netflix a réalisé un meilleur démarrage lors du week-end de lancement que le show Star Wars de Disney+.

Le vendredi 27 mai 2022, deux séries très attendues ont été mises en ligne. Ce jour là, Disney+ a diffusé les deux premiers épisodes de la série Obi-Wan Kenobi. Cette nouvelle production Star Wars met en scène Ewan McGregor dans le rôle du célèbre maître Jedi et Hayden Christensen sous le casque noir de Dark Vador.

Le même jour, Netflix a mis en ligne les 7 premiers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Sans surprise, de nombreux internautes se sont précipités sur les deux shows. Stranger Things s'est rapidement imposé comme le programme le plus vu sur Netflix. La saison 4 a réalisé un démarrage record. Elle a fait un meilleur lancement que la saison de 2 « La Chronique des Bridgerton ». De son côté, Obi-Wan est devenu la série originale Disney+ la plus regardée au lancement, devant les productions Marvel ou The Mandalorian.

Obi-Wan n'est pas parvenu à battre Stranger Things

D'après les données recueillies par le cabinet d'analyse Nielsen, Stranger Things a enregistré 5,1 milliards de minutes de visionnage sur Netflix au cours du week-end du 27 au 29 mai. Les épisodes de la saison 4 représentaient 4 milliards des 5,1 milliards de minutes comptabilisées. Lors du week-end de sortie, Obi-Wan n'a comptabilisé qu'un milliard de minutes de visionnage.

Evidemment, le maître Jedi était désavantagé. Sa série ne comportait alors que 2 épisodes, contre 7 pour la saison 4 de Stranger Things. La série Netflix dispose de nombreux avantages, comme des épisodes très longs (plus d'une heure) et plus de 30 épisodes déjà disponibles.

Pour obtenir un calcul plus juste, Nielsen s'est intéressé aux audiences du premier épisode de chaque série. Lors du vendredi 27 mai, Obi-Wan Kenobi a été regardé par 6,2 millions de téléspectateurs, contre 6 millions pour Stranger Things.

Malheureusement, la série Disney+ a perdu son avance au cours du week-end. Au terme des trois premiers jours de diffusion, le premier épisode de Stranger Things a été regardé par 12,7 millions de téléspectateurs, contre 11,2 millions pour Obi-Wan Kenobi. Quelle série avez-vous préféré ? On attend votre avis dans les commentaires.

Source : Deadline