The Witcher sur Netflix : date de sortie, histoire, casting, tout savoir

The Witcher, une série Netflix adaptée de l’univers des romans de l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski, est disponible depuis ce vendredi 20 décembre 2019. On vous dit tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle série d’heroïc fantasy qui ambitionne de faire oublier le légendaire Game of Thrones.

La saga littéraire The Witcher est composée de 8 livres publiés par le romancier polonais Andrzej Sapkowski. Après l’adaptation en jeux vidéo par CD Project, une série The Witcher produite par Netflix, avec Henry Cavill dans la peau du sorceleur Geralt de Riv, porte l’oeuvre de Andrzej Sapkowski sur le petit écran.

Pour la première fois de sa carrière, le romancier polonais s’est impliqué dans le projet en tant que consultant créatif. « Je suis ravi que Netflix fasse une adaptation de mes romans, en restant fidèle aux sources et aux thèmes que j’ai écrits pendant plus de trente ans », a-t-il déclaré. « Je suis satisfait de nos efforts communs et de l’équipe réunie pour donner vie à ces personnages ».

La première saison de la série est disponible depuis le vendredi 20 décembre 2019 dans le catalogue Netflix. La série The Witcher dispose de quelques jours pour séduire les abonnés avant l’arrivée de deux autres titres très attendus, Perdus dans l’espace saison 2 (le 24 décembre), et You saison 2 (le 26 décembre).

Combien d’épisodes pour la saison 1 de The Witcher ?

La saison 1 de la série The Witcher est composée de huit épisodes d’une durée allant de 47-67 minutes. C’est à peu près la même durée que les épisodes de la saison 1 de Game of Thrones (une moyenne de 52 minutes par épisode). Huit épisodes pour la série The Witcher, cela semble être trop peu pour explorer l’univers de la saga littéraire qui est riche et complexe.

Toutefois, les plans de Netflix couvrent un horizon à long terme. Plusieurs saisons sont en effet prévues. Lors d’une interview, Lauren Schmidt Hissrich, productrice du show, affirme avoir déjà prévu jusqu’à 7 saisons. « Une deuxième saison ? J’ai tout prévu sur sept saisons ! Nous n’avons pas encore de deuxième saison, mais à l’heure actuelle on se demande surtout comment continuer à intéresser le public pendant des années » explique la productrice de la série.

L’histoire de la série The Witcher

Voici le synopsis officiel de la série : « Le sorceleur Geralt, un chasseur de monstres mutants, se bat pour trouver sa place dans un monde où les humains se révèlent souvent plus vicieux que les bêtes ».Pour les fans des romans Fantasy de Sapkowski ou des jeux vidéo The Witcher signés CD Project, l’univers de la franchise n’est pas un secret. Tout comme les précédentes œuvres, la nouvelle série est axée sur les aventures de Geralt de Riv, un sorceleur faisant partie d’une sorte de guilde de chasseurs de monstres. Ces derniers ont subi des mutations génétiques qui leur confèrent des capacités surnaturelles.

Henry Cavill définit son personnage comme « un humain mutant ». « Les rumeurs sur les Sorceleurs disent qu’ils n’ont pas d’émotions. Elles sont alimentées par les Sorceleurs eux-mêmes, qui les mettent en avant, afin d’obtenir de bon contrat quand ils négocient. Parce que ceux avec qui ils négocient pensent qu’ils sont dénués d’émotions, donc ils ne peuvent pas faire appel à leur grandeur d’âme. Ironiquement pour Geralt, il est comme tout le monde. Il a des émotions, beaucoup même » poursuit l’acteur.

D’après Lauren Schmidt Hissrich, la productrice en charge du show, la série Netflix n’est pas destinée à s’éloigner de l’essence de ses romans. « Nous ne sommes pas gênés par les thèmes pour adultes présents dans le matériel original. Les romans parlent du sexisme, de racisme et de la guerre avec beaucoup de politique » explique Lauren Schmidt Hissrich. The Witcher s’annonce donc aussi mature et violent que Game of Thrones. Elle est déconseillée aux moins de 16 ans. Âmes sensibles s’abstenir !

Équipe et casting de la saison 1

Netflix a jeté son dévolu sur la scénariste Lauren Schmidt Hissrich pour se charger de la production la série The Witcher. Elle est connue pour avoir travaillé sur des adaptations Marvel pour Netflix. C’est le cas notamment de Daredevil et The Defender. Andrzej Sapkowski, l’auteur des romans d’origine, est associé à la série en tant que consultant créatif. C’est un signe positif en soi, Sapkowski n’ayant jamais hésité à exprimer son dédain pour The Hexer, un film sorti en 2001 et qui est la première adaptation cinématographique de ses romans.

Quant au casting, Henry Cavill (Man of Steel, Batman vs Superman) tient le rôle principal en tant qu’interprète de Geralt de Riv. Voici au complet les principaux acteurs membres du casting de la série The Witcher :

Henry Cavill : Geralt de Riv

Freya Allan : la princesse Ciri

Anya Chalotra : Yennefer de Vengerberg

Jodhi May : la reine Calanthe

Björn Hlynur Haraldsson : le roi Eist

Adam Levy : Mousesack

MyAnna Buring : Tissaia

Mimi Ndiweni : Fringilla

Therica Wilson-Read : Sabrina

Millie Brady : la princesse Renfri.

Les 2 bandes-annonces

Au fil des mois, Netflix a mis en ligne plusieurs bandes-annonces pour faire la promotion de la série. Mais finalement, le teaser et la bande-annonce finale résument très bien la série. Vous les trouverez ci-dessous.

Et vous, que pensez-vous de la série jusqu’ici ? Avez-vous déjà regardé les aventures de Geralt de Riv ? On attend votre avis dans les commentaires.