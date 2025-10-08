Cet accessoire transforme votre iPhone en appareil photo boosté à l’IA, c’est bluffant

La Caira, pour Camera Intelligence, est un objectif à fixer sur un iPhone pour obtenir un appareil photo capable de retouches en temps réel. Elle se sert de l'IA Google Nano Banana pour cela, avec des résultats impressionnants.

Retoucher une photo à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de basique aujourd'hui. En revanche, il arrive encore d'être étonné par la qualité des résultats à mesure que les modèles d'IA utilisés deviennent de plus en plus performants. Le dernier à faire sensation nous vient de Google et porte le nom de Nano Banana. C'est bien simple : il impressionne tellement qu'Adobe a décidé d'intégrer l'IA Nano Banana dans le logiciel Photoshop.

La startup Camera Intelligence a eu une autre idée pour l'exploiter. Elle a fabriqué la Caira, un accessoire s'accrochant aux iPhone avec le système d'aimant MagSafe et faisant du smartphone un véritable appareil photo Micro 4/3 boosté à l'IA. C'est lui que vous pouvez voir sur le cliché illustrant cet article. Notez que les objectifs sont interchangeables, ce qui rend l'appareil très polyvalent et à même de remplacer un appareil photo dédié selon ce que vous souhaitez photographier. Et c'est sans compter sur ce que permet l'IA.

La Caira s'attache à votre iPhone pour des retouches photo en temps réel

Si nous parlons de retouche en temps réel, c'est parce que l'IA Nano Banana est intégrée directement à l'accessoire. Vous n'avez donc pas besoin d'ouvrir la photo sur un logiciel tiers, tout se fait sur l'iPhone depuis l'interface de l'application dédiée.

Tapez votre requête pour, par exemple, passer le cliché en noir et blanc, supprimer un élément de l'arrière-plan, changer la couleur d'un vêtement… Mais vous pouvez aller bien plus loin en changeant les lunettes que vous portez, en ajoutant un collier autour de votre cou ou en transformant le vin en eau, comme sur la photo ci-dessous.

“Nous avons choisi [l'IA] Nano Banana de Google car c'est le meilleur modèle que nous ayons vu pour conserver la cohérence des détails des personnages et intégrer harmonieusement les nouvelles modifications tout en préservant la qualité optique de l'image d'origine. Sa capacité de retouche en une seule fois est également exceptionnelle, offrant souvent des résultats parfaits en une seule tentative, sans hallucinations indésirables. C'est vraiment magique“, résume le PDG de Camera Intelligence Vishal Kumar.

Des possibilités infinies, mais sans dépasser les limites

Il est malheureusement très facile d'imaginer les dérives qu'un tel dispositif pourraient entraîner. Camera Intelligence en est parfaitement conscient et prévoit des garde-fous. Certaines demandes seront donc refusées. Par exemple changer la couleur de peau d'une personne, sa morphologie, et plus généralement toutes manipulations qui iraient à l'encontre des conditions d'utilisation de l'IA de Google. En parallèle, la firme travaille avec des photographes professionnels et des chercheurs en éthique pour définir ce qu'il sera possible de faire ou non.

La Caira n'est pas encore en vente au moment de publier ces lignes. Elle sera disponible en pré-commande dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui démarre le 30 octobre 2025. À ce stade, on ignore s'il sera possible de s'en procurer une partout dans le monde ou si le produit sera limité à certains pays. Aucun prix n'a été annoncé, sachant que celles et ceux qui soutiendront le projet sur Kickstarter bénéficieront sûrement d'un prix plus bas que le tarif final.

