L’IA Nano Banana s’invite un peu partout dans Android, Google surfe sur le succès de son outil de génération et de retouche d’image

Nano Banana s'est vite imposé comme un outil indispensable pour retoucher facilement des images, l'IA est peu à peu intégrée dans tout l'écosystème Google et Android.

Avec son IA Nano Banana, Google propose un outil utile et déjà très apprécié des utilisateurs, ce qui n'est pas toujours le cas des nouveautés liées à l'IA. L'entreprise entend bien surfer sur ce succès et vise à rendre Nano Banana encore plus accessible à travers ses différents services. La recherche d'images web de Google va bientôt accueillir Nano Banana, mais on sait à présent que d'autres applications et fonctionnalités vont également en bénéficier.

Dans la version 16.42.61 de l'application Google, Android Authority a repéré que Nano Banana s'invite dans l'interface de superposition flottante de Gemini. Pour rappel, cette dernière permet d'utiliser l'assistant IA tout en conservant l'application en cours d'exécution affichée en fond. On y trouve désormais un nouveau bouton “Modifier cette image” quand on ajoute un visuel dans Gemini en mode superposé. En appuyant dessus, on accède aux capacités de Nano Banana pour demander à l'IA d'opérer des modifications de l'image qui lui est soumise.

L'overlay de Gemini sur Android ajoute un raccourci vers Nano Banana

Cette fonctionnalité est différente de l'option permettant d'engager une conversation en direct à partir d'une image par Gemini Live ou de celle déjà accessible au sein de l'application Gemini elle-même. Il s'agit en fait d'un raccourci permettant de modifier une image plus rapidement avec Nano Banana, sans devoir ouvrir l'app Gemini au complet ou lancer Gemini Live. Cette alternative va faire gagner du temps aux utilisateurs dans certains scénarios.

Et Google n'en a pas fini avec Nano Banana. L'IA de génération et d'édition d'image a déjà été rendue disponible dans Google Lens et dans le mode IA de Google Search, elle devrait prochainement rejoindre Google Photos. C'est d'ailleurs peut-être là qu'on l'attend le plus. Google Photos est l'app principale de stockage des clichés de nombreux utilisateurs sous Android. Il est logique qu'une IA qui brille par ses capacités de retouche y soit nativement incluse.

Nano Banana devrait aussi se doter d'un bouton “J'ai de la chance”, comme pour les résultats de recherche web Google. Celui-devrait appliquer des modifications aléatoires à une image.