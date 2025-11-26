Nano Banana s’incruste jusque dans la barre d’adresse de Chrome sur Android : Google en fait-il trop avec l’IA ?

Après les nouveaux onglets de Chrome pour Bureau, c’est désormais au tour de la barre d’adresse de Chrome pour Android de devenir un générateur d’images grâce à l’intégration de Nano Banana. Mais Google ne capitalise-t-il pas trop sur le succès de cette fonctionnalité ?

Google est en train de réinventer Chrome, son célèbre navigateur web. Comme dans tous ses projets actuels, l’IA en est évidemment la clé de voûte. Résumés générés par IA dans Search, Google Search Live, Mode IA ou encore Web Guide figurent parmi ses nouvelles fonctionnalités en cours de test ou dont le déploiement a commencé.

On l’évoquait le mois dernier, Windows Report avait repéré l’apparition de deux nouveaux boutons dans les pages de nouvel onglet de Chrome Canary pour Bureau : Deep Search et Nano Banana, afin de rendre ces fonctionnalités du navigateur accessibles en un clic. Désormais, Google teste l’intégration de son générateur d’images viral dans la version Android de Chrome Canary.

Nano Banana s’invite dans la barre de recherche de Chrome : Google en fait-il trop avec son IA génératrice d’images virale ?

Le processus est simple comme bonjour : selon nos confrères d’Android Authority, il suffit d’ouvrir la barre d’adresse, d’appuyer sur l’icône + puis de sélectionner « Créer une image », ce qui fait apparaître un bouton. Vous n’avez plus qu’à entrer votre prompt et l’IA se charge de générer l’image, qui s’affichera dans Chrome et pourra être téléchargée mais aussi partagée directement depuis le navigateur. Comme sur Gemini, Google brandit son garde-fou et rappelle que l’IA peut se tromper.

Pour le moment, cette fonctionnalité est en test dans la version Canary, mais elle pourrait être bientôt déployée dans les versions Dev et Bêta. Si l’expérimentation est concluante, il se pourrait que la firme de Mountain View en fasse l’une des fonctions dopées à l’IA phares de Chrome. Mais cette nouveauté n’est-elle pas un indice que Google frise l’IA-mania ? Si l’entreprise tend vers une intégration plus poussée de l’IA dans Search, notamment avec la mise en avant du Mode IA, on peut néanmoins s’interroger sur le réel intérêt de cette intégration en particulier.

Certes, de cette manière, le géant de la tech rend l’IA encore davantage accessible à tous, partout. Mais honnêtement, qui attend de la barre de recherche de son navigateur qu’elle soit capable de générer une image ? L’argument du : « ne pas avoir à changer d’application » a ses limites, surtout que bien des gens utilisent Gemini – qui intègre déjà Nano Banana ! – pour qu’il se charge de faire des recherches à leur place – même si nous ne le répéterons jamais assez : vérifiez toujours les informations dispensées par un chatbot.