L’IA de retouche Nano Banana est tellement populaire que même Photoshop a décidé de l’intégrer

Adobe a annoncé hier dans un billet de blog que l'IA Nano Banana de Gemini intégrait l'arsenal de fonctionnalités de Photoshop. Dans la version bêta du logiciel, il est désormais possible de choisir entre Nano Banana et Firefly, l'IA d'Adobe, pour générer des images. Cerise sur le gâteau : même pas besoin de crédits pour l'utiliser.

Vous n'êtes probablement pas passé à côté. Depuis l'arrivée de Nano Banana au sein de Gemini, on ne compte plus les éloges à propos de l'IA de retouche. Si malgré tout vous ne savez pas du tout quoi il est question, voici un bref résumé : Nano Banana est un nouvel outil disponible sur Gemini, l'IA générative de Google. Celui-ci permet de retoucher des images à partir d'un simple prompt. Et les résultats sont impressionnants : d'un simple clic et quelques mots, il est possible de transformer une photo en dessin, de rajouter des éléments ou de changer l'arrière-plan.

Une description qui ne sera pas totalement étrangère aux utilisateurs régulier de Photoshop. En effet, depuis quelques années, Adobe ne lésine pas sur les moyens pour amener l'IA au sein de son célèbre logiciel d'édition. La firme a même développer sa propre solution, baptisée Firefly, qui permet d'appliquer une retouche sur n'importe quelle image à partir d'un prompt. Pour autant, Adobe a bien conscience de l'engouement actuel autour de Nano Banana. Et elle ne compte pas laisser passer le train de la hype.

Photoshop intègre à son tour l'IA Nano Banana de Google

Dans un billet de blog, Adobe annonce ainsi l'intégration de Nano Bana dans Photoshop. Dès aujourd'hui, les utilisateurs de la version bêta peuvent choisir entre plusieurs IA au moment de générer une retouche : Firefly et Nano Banana donc, mais aussi le modèle Flux Kontext Pro de Black Forest.

“Ce qui rend cette intégration dans Photoshop particulièrement puissante, c'est la façon dont elle associe le choix des modèles aux outils professionnels de Photoshop, ce qui vous permet de générer du contenu, puis de l'affiner immédiatement grâce à la précision et au contrôle de Photoshop”, explique ainsi Adobe dans son billet.

Autre point à ne pas négliger : contrairement aux retouches effectuées par Firefly, celles par Gemini sont entièrement gratuites, c'est-à-dire qu'elle ne nécessite pas d'acheter des crédits auprès Adobe. Mais il y a un revers à la médaille : la firme ne peut pas affirmer à 100% que les images générées seront libres de droit. À utiliser avec précaution, donc.