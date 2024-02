MX Anywhere 3S : Amazon casse le prix de la souris sans fil Logitech

Une souris sans fil de la marque Logitech fait l'objet d'un super deal à saisir sur Amazon. Grâce à une double réduction, la MX Anywhere 3S passe sous les 54 euros seulement. On fait le point sur ce nouveau bon plan dans la suite de l'article.

En cette période hivernale, Amazon a décidé de casser le prix d'une souris sans fil Logitech de très bonne qualité. Disponible dans un coloris gris clair, la MX Anywhere 3S est vendue à 53,99 euros au lieu de 99,99 euros. Le tarif réduit est obtenu grâce à une remise immédiate de la part du site e-commerce et à un coupon de 10% à cocher sur la fiche produit.

Compatible avec les systèmes Windows, Linux, ChromeOS et MacOS, la Logitech MX Anywhere 3S est une souris sans fil qui a l'avantage d'être utilisée sur n'importe quelle surface, même sur du verre. Doté d'un design compact et discret, l'accessoire embarque un capteur Darkfield de haute précision, six boutons (clic gauche/droit, retour/avant, changement de mode de roulette, clic central) et une roulette de défilement.

On retrouve aussi une double connexion sans fil en récepteur USB ou Bluetooth, une résolution pouvant aller jusqu'à 8000 ppp et surtout une autonomie pouvant aller jusqu'à 70 jours en fonction de l'utilisation de la souris. D'ailleurs, il est possible de bénéficier de trois heures d'utilisation avec une charge rapide d'une minute. Enfin, la MX Anywhere 3S de Logitech affiche des dimensions de 100.5 x 34.4 x 65 mm et un poids de 99 grammes.