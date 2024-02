Baisse de prix pour ce PC portable ASUS Vivobook 17″ avec Ryzen 7

Un PC portable de la marque ASUS fait l'objet d'une promotion intéressante sur le site de l'enseigne Leclerc. Pendant quelques jours, le Vivobook R1700QA de 17 pouces avec le processeur AMD Ryzen 7 bénéficie d'une réduction de 200 euros.

Jusqu'à ce samedi 24 février 2024, l'enseigne de la grande distribution Leclerc vous donne rendez-vous sur son site e-commerce où vous avez la possibilité de profiter d'une baisse de prix sur l'achat d'un PC portable ASUS Vivobook.

Affiché en temps normal à 799 euros, le Vivobook 17,3″ R1700QA du constructeur asiatique voit son tarif diminuer à 599 euros. La remise de 200 euros est effectuée automatiquement et aucuns frais de port supplémentaires ne sont appliqués dans le cas d'un retrait du produit en magasin.

Fonctionnant sous le système d'exploitation Windows 11, le Vivobook 17 de la marque ASUS est un PC portable doté d'un écran de 17 pouces avec une définition de 1600 x 900 pixels, du processeur AMD Ryzen 7 5800H, d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 512 Go en SSD, de la carte graphique AMD Radeon Vega 8 et d'une batterie Li-Polymère 3 cellules 50Whr. De son côté, la connectivité se compose essentiellement du WiFi 6, d'un port USB-C 3.2 Gen 1, de deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, d'un port USB 2.0, d'une sortie HDMI et d'une prise jack combinée.