Les Galaxy Z Flip 7 et Z Flip 7 FE sont officiels : l’influence d’Apple et Motorola est tellement évidente

Comme prévu, Samsung a présenté ses nouveaux smartphones pliants. Mais contrairement aux années précédentes, ce n’est pas un Flip, mais deux Flip qui ont été annoncés aux côtés du Galaxy Z Fold 7. Le premier est le Galaxy Z Flip 7 et le second est le Galaxy Z Flip 7 FE. Deux smartphones pour deux stratégies différentes et une réponse commune aux Razr de Motorola. On vous explique pourquoi.

Le rendez-vous était pris depuis plusieurs jours déjà : Samsung a tenu une grande conférence Unpacked pour présenter de nouveaux produits, notamment sa nouvelle gamme de smartphones pliants. Il y a le Galaxy Z Fold 7, bien évidemment, dont vous pouvez retrouver dans nos colonnes une présentation complète. Il y a deux montres connectées, les Galaxy Watch 8 et 8 Classic. Elles aussi bénéficient d’une présentation. Enfin, Samsung a dévoilé la relève pour la gamme Flip.

Une relève qui n’est pas constituée d’un seul smartphone, mais de deux. En effet, Samsung ne s’est pas contenté de remplacer le Galaxy Z Flip 6 par un Galaxy Z Flip 7. Le géant coréen double la mise avec un Galaxy Z Flip 7 FE. L’officialisation de ce téléphone n’est pas vraiment une surprise, puisque les rumeurs annonçaient son arrivée dès décembre 2024. Et, en fin de semaine dernière, une fuite révélait la gamme de prix où il se positionnerait. Bref, le secret était éventé. Mais notre curiosité n’était en rien amoindrie.

En 2025, c'est deux Galaxy Z Flip sinon rien !

En effet, lancer deux Flip en même temps, dont une version « FE », montre un changement de stratégie chez Samsung : le besoin d’aller chercher les consommateurs qui veulent se payer un smartphone pliant, mais qui ne veulent pas dépenser plus de 1000 euros pour cela. Une clientèle captée aujourd’hui par Motorola avec son Edge 60 vendu à 899 euros, notamment. La filiale de Lenovo a depuis plusieurs années visé deux segments de marché avec ses Razr : le premium (entre 800 et 1000 euros) et l’ultra-premium (plus de 1000 euros).

Et il semble que Samsung s’en est inspiré. Nous retrouvons ainsi le Galaxy Z Flip 7 au-dessus de la barre symbolique des 1000 euros et le Galaxy Z Flip 7 FE en dessous. Voici donc les prix des deux smartphones :

Galaxy Z Flip 7 12/256 Go : 1199 euros

Galaxy Z Flip 7 12/512 Go : 1319 euros

Galaxy Z Flip 7 FE 8/128 Go : 999 euros

Galaxy Z Flip 7 FE 8/256 Go : 1059 euros

Trois remarques sur ces prix. D’abord, le montant en France du Galaxy Z Flip 7 FE n’est pas vraiment celui qui avait fuité en début de mois. Il est plus élevé. Et l’écart est assez important : 200 euros. Ensuite, le Galaxy Z Flip 7 FE n’est que 1 euro moins cher que les 1000 euros symboliques, laissant une belle marge de manœuvre à Motorola. Enfin, le prix du Galaxy Z Flip 7 « standard » est identique à celui du Galaxy Z Flip 6. Pas d’inflation sur le haut de gamme, c’est presque une bonne nouvelle.

Galaxy Z Flip 7 FE : comme une odeur de plat réchauffé

Passons maintenant à l’étude de la fiche technique et du design. Et visiblement, dans ce domaine, Motorola n’est pas la seule source d’inspiration de Samsung. Il y a aussi Apple, qui recycle les designs et les composants sur ces modèles abordables, comme pour son iPhone 16e. Ici, le Galaxy Z Flip 7 FE n’est rien d’autre qu’un Galaxy Z Flip 6 avec un autre processeur. Et c’est tout. Ce processeur est l’Exynos 2400 que vous retrouvez dans les… Galaxy S24 et S24+ de 2024 ! C’est un SoC capable d’assumer toutes les envies, même en termes de gaming. Nous avons en revanche quelques doutes sur l’IA… Pour le reste, aucun changement. Nous n'y verrions aucun inconvénient si le tarif avait un peu plus agressif. Voici la fiche technique complète du téléphone :

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Chipset Exynos 2400 Ecran interne 6,7 pouces

1080 x 2640 pixels

Super AMOLED 2X LTPO 1-120 Hz

2600 nits Ecran externe 3,4 pouces

720 x 748 pixels

Super AMOLED

60 Hz

1600 nits

OS One UI 7

Android 15 RAM 12 Go Stockage 256 Go, 512 Go MicroSD Non Photo Capteur principal 50 MP

Capteur ultra grand-angle 12 MP Selfie 10 MP Batterie 4000 mAh

Recharge rapide filaire 25W

Recharge sans fil 15W

Recharge inversée 4,5W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes digitales sur le bouton d'alimentation Certification pour la résistance à l'eau IP48 Suivi logiciel 7 ans de mises à jour Android

7 ans de correctifs de sécurité

Le Galaxy Z Flip s'inspire fortement des Razr de Motorola

En revanche, côté Galaxy Z Flip 7 « standard », il y a de nombreux changements. Ils ne sont pas aussi spectaculaires que ceux du Galaxy Z Fold 7 dont le design est affiné à l’extrême (pas autant cependant que le Magic V5 de Honor). Mais ils ont un fort impact sur l’usage. Comme cela avait fuité, le changement le plus important concerne l’écran externe. Celui-ci a, une fois encore, été agrandi pour atteindre les 4,1 pouces. À l’image de celle du Razr 60 Ultra, cette dalle couvre toute la surface du téléphone, englobant même les deux modules photo. Ce nouvel écran est plus pratique et les usages sont beaucoup plus nombreux. Samsung a certainement été piqué au vif quand, deux années de suite, Motorola faisait mieux dans ce domaine. L’écran interne est également plus grand, pacsant à 6,9 pouces. Mais c’est anecdotique.

À l’intérieur, vous retrouvez non pas un Snapdragon 8 Elite, mais un Exynos 2500. C’est la première fois que ce SoC est intégré à un smartphone. Nous avons hâte d’éprouver ses capacités. Il est accompagné de 12 Go de RAM pour l’intelligence artificielle. La batterie est légèrement renforcée, passant de 4000 à 4300 mAh. La puissance de la charge rapide ne change pas. L’équipement photo reste le même. Les connectiques sont mises à jour, avec le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4. Le châssis change peu, l’épaisseur passant de 6,9 à 6,4 mm, pour un poids identique (188 grammes). La certification IP48 est toujours de mise. Retrouvez ci-dessous tous les détails de cette fiche technique :

Galaxy Z Flip7 Ecrans Interne

6,9"

LTPO Dynamic AMOLED 2X pliable

120 Hz

HDR10+

2600 nits



Externe

4,1"

LTPO SUPER AMOLED

120 Hz

2600 nits

Gorilla Glass Victus Ceramic 2 Chipset Exynos 2500 OS Android 15

One UI 7 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 50 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12mégapixels (f/2.2)

Zoom optique X2

Zoom numérique X10 Capteurs selfie 10 mégapixels Batterie 4300 mAh

Recharge 25W

Recharge sans fil 15W 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IP48 Epaisseur 13,7 mm fermé

6,5 mm ouvert Poids 188 grammes Prix 256 Go : 1199 euros

512 Go : 1319 euros

Voici donc les Galaxy Z Flip 7 et 7 FE, deux smartphones pliants qui se ressemblent, mais qui ont des ambitions très différentes. Ils prouvent tous les deux que Samsung se remet en question, face à une concurrence toujours plus agressive. L’influence de Motorola est vraiment palpable. Et nous avons hâte de comparer ces nouveaux Z Flip avec les derniers Razr. En attendant, vous pouvez d’ores et déjà retrouver une prise en main de ces deux téléphones.