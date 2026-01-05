Un nouveau smartphone pliable surprise vient concurrencer le Galaxy Z Fold 7

Samsung voit un nouveau rival tenter de contester son hégémonie sur le secteur des smartphones pliables au format livre. Motorola devrait bientôt lancer un Razr Fold, qui aura la lourde tâche d'essayer d'éclipser les Galaxy Z Fold.

La concurrence s'intensifie sur le marché des smartphones à écran pliable. Précurseur sur ce segment, Samsung a peu à peu vu des marques rivales proposer leurs propres produits, en attendant le premier iPhone pliable qui devrait être annoncé cette année.

Déjà présent dans le domaine des mobiles pliables à clapet avec ses Razr, Motorola s'aventurerait prochainement sur le terrain des appareils au format livre. D'après un document interne de Lenovo (propriétaire de la marque) partagé par le leaker Evan Blass, réputé très fiable, un Motorola Razr Fold serait sur le point d'être présenté, pour une sortie “plus tard cette année”.

Un Razr Fold face au Galaxy Z Fold de Samsung

Cet appareil viendrait en opposition directe avec le Galaxy Z Fold 7, ainsi que son successeur, le Galaxy Z Fold 8. Avec également les Pixel Fold, ou encore les smartphones pliables d'Oppo, Xiaomi et OnePlus, cette niche des appareils pliables devient de plus en plus encombrée.

“Le Razr Fold offrira des écrans exceptionnels, une IA intelligente et un système de caméra avancé et révolutionnaire, établissant une nouvelle norme pour ce qui est possible dans un appareil pliable”, peut-on lire dans le document de Lenovo, ce qui ne nous en apprend pas bien plus pour le moment.

La dernière information contenue dans cette fuite est que plus de détails concernant ce Razr Fold seront dévoilés “dans les prochains mois”. Cela peut faire penser que la sortie du nouveau smartphone n'est pas programmée pour le premier trimestre 2026. Il est par contre fort possible que le constructeur communique à son sujet plus tôt.

Le CES 2026, qui a lieu du 6 au 9 janvier 2026 à Las Vegas, serait par exemple l'occasion idéale pour officialiser l'existence de l'appareil. S'il ne s'y montre pas, il faudra alors probablement patienter jusqu'au MWC de Barcelone début mars pour découvrir le design et les caractéristiques techniques du produit.