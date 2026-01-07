A l’occasion du CES de Las Vegas, Motorola présente plusieurs nouveautés : smartphones, montre connectée, stylet tactile. Parmi ces produits se trouve « Signature », un téléphone qui va remplacer les Edge Ultra. Voici sa configuration exacte et surtout son prix en France.

En 2024, Motorola sortait l’un de nos smartphones préférés de l’année : le Edge 50 Ultra. Pourquoi ? Parce qu’il avait presque tout pour lui. Un prix cohérent. Une belle plate-forme. Un très bon écran. De bons résultats en photo. Une bonne autonomie. Et surtout un design à tomber par terre. Nous lui avons donné une excellente note : 4,5 sur 5. Lancé à 999 euros, il ne vaut plus que 700 euros environ. Et c'est encore une bonne affaire.

Lire aussi – TCL Nxtpaper 70 Pro, un smartphone qui se transforme en liseuse d’une simple pression

En 2025, Motorola a choisi de ne pas renouveler le modèle « Ultra » de sa gamme Edge. Le meilleur Edge 60 sorti l’année dernière est le Edge 60 Pro. Fallait-il comprendre que la marque se abandonnait le segment des « bartype » haut de gamme pour concentrer son offre premium sur les pliants ? La réponse est non. A l’occasion du CES 2026, qui se tient actuellement à Las Vegas, Motorola annonce plusieurs nouveautés, dont le Razr Fold (qui fait l'objet d'une présentation dédiée). Mais nous ne sommes pas moins intéressé par une autre nouveauté qui avait fuité le mois dernier. Il s'agit de l’arrivée d’un successeur spirituel au Edge 50 Ultra : le Motorola Signature, qui dans un monde parallèle aurait pu s’appeler Edge 70 Ultra…

Le Motorola Signature aurait dû s'appeler Edge 70 Ultra

Nous retrouvons dans le Signature tout ce que nous avons aimé dans le Edge 50 Ultra. Une plate-forme équilibrée, mais suffisamment puissante pour tous les usages, même ludiques. Un bel écran avec pratiquement toutes les technologies attendues. Une configuration photo solide. Une belle batterie. Un corps fin, mais solide. Et un équipement audio optimisé par Bose. Voici tous les détails de la configuration :

Écran LTPO AMOLED 1,5K 165 Hz de 6,8 pouces

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

12 ou 16 Go de RAM et de 256 Go à 1 To de stockage

Batterie 5200 mAh compatible charge filaire 90 watts et charge sans fil 50 watts

compatible charge filaire 90 watts et charge sans fil 50 watts Triple capteur photo 50+50+50 MP , stabilisation optique sur deux capteurs, zoom optique 3x

, stabilisation optique sur deux capteurs, zoom optique 3x Capteur selfie 50 MP avec autofocus

Double haut-parleur certifié Bose et compatible Dolby Atmos

et compatible Dolby Atmos Android 16 avec interface Moto UI

7 ans de mise à jour d’OS et de patch de sécurité

d’OS et de patch de sécurité Certification IP68/69 et MIL-STD-810H

6,99 mm d’épaisseur

Le Signature reprend le positionnement tarifaire du Edge 50 Ultra

Vous remarquerez que le Signature s’appuie fortement sur la fiche technique du Edge 50 Ultra. Bien sûr, de nombreux éléments ont changé, comme les capteurs photos (désormais ce sont pratiquement tous des Lytia de Sony). Mais il s’agit pour la plupart d’une simple modernisation. Nous voyons deux grandes différences. La première est la finesse. Nous passons d’une épaisseur de 8,6 mm à 6,99 mm. C’est juste 1 mm de plus que le Edge 70 que nous avons testé fin 2025. Le changement est important. Il l’est d’autant plus que la batterie a également évoluée : elle passe à 5300 mAh, contre 4500 mAh pour le Edge 50 Ultra. Remarquez aussi les 7 ans de mise à jour, une vraie belle promesse qui replace Motorola dans le peloton des bons élèves.

Il s’agit donc d’une très belle évolution, tirant parti des acquis du Edge 50 Ultra, tout en profitant des travaux ergonomiques du Edge 70 dont le Signature reprend aussi le design avec le module carré transparent et protubérant. Le positionnement du Signature est identique à son illustre prédécesseur : 999 euros dans sa configuration la plus sobre (12+256 Go). Le prix d'appel reste donc sous la barre symbolique des 1000 euros, face au Realme GT 8 Pro et au OnePlus 15. Son lancement est prévu au mois de février. Et le test arrivera prochainement dans nos colonnes.