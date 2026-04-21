Motorola Razr 70 : prix, date de sortie, fiche technique, voici toutes les infos avant l’heure

Motorola a officialisé la date d'annonce de ses smartphones pliables Razr 70. Leur prix, leur date de sortie et leurs caractéristiques ont aussi fuité.

motorola razr 60 ultra officiel
Crédit : Phonandroid

Motorola a publié sur les réseaux sociaux un court teaser vidéo indiquant que la famille des Razr 70, ses nouveaux smartphones pliables, sera dévoilée le 29 avril 2026. On peut observer sur les images une partie du design des smartphones, ainsi que certains coloris (violet, vert, rouge, noir), dont certains semblent nouveaux.

Mais nous n'avons pas besoin d'attendre le 29 avril pour en savoir plus sur ces appareils. L'incontournable leaker billbil-kun nous offre un aperçu avant l'heure de ce que nous réserve la marque. Il explique que la date de sortie est prévue pour le 21 mai 2026 aux États-Unis. Elle devrait être identique en Europe. Motorola va lancer son Razr Fold 2026 en Amérique du Nord à l'occasion, alors qu'en Europe, son équivalent, le Razr Fold, a déjà été officialisé.

Les Razr 70 et 70 Ultra devraient coûter plus cher

Trois modèles non-pliables sont ensuite attendus : le Razr 70, le Razr 70+ et le Razr 70 Ultra. Ce dernier est particulièrement attendu : si Motorola corrige quelques défauts du Razr 60 Ultra, on pourrait tenir un très bon smartphone haut de gamme. Voici les prix qui seront pratiqués outre-Atlantique :

  • Motorola Razr 70 (8/256 Go) : 799,99 $
  • Motorola Razr 70+ (12/256 Go) : 1 099,99 $
  • Motorola Razr 70 Ultra (16/512 Go) : 1 499,99 $

Les Razr 70 et 70+ coûtent 100 $ de plus que sur la génération précédente, le Razr 70 Ultra est même 200 $ plus cher. On peut s'attendre à des hausses équivalentes en euros chez nous. Le Razr 60 Ultra était vendu à 1 299 euros, cela nous amènerait à 1 499 euros pour le Razr 70 Ultra.

La source ne partage pas d'informations sur la fiche technique du Razr 70 Ultra et le la Razr 70+ ne devrait pas sortir en France. Quant au Razr 70, on attend un écran AMOLED de 6,9 pouces 120 Hz, une puce MediaTek Dimensity 7450X, une batterie d'une capacité de 4 800 mAh, une recharge filaire jusqu'à 45 W et une recharge sans fil jusqu'à 30 W. La partie photo se contenterait d'un grand-angle de 50 MP et d'un ultra grand-angle de 50 MP également, sans téléobjectif.

Pour la résistance à l'eau, le Razr 70 ne serait certifié qu'IP48. Il serait livré sous Android 16, alors que Motorola est en train de rendre disponible la version bêta d'Android 17 sur un certain nombre de ses smartphones.


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