Le POCO X8 Pro est à prix cassé : près de 40 % de réduction sur ce smartphone Xiaomi ultra-performant

Le POCO X8 Pro, un milieu de gamme ultra performant, profite d’une réduction généreuse sur AliExpress qui poursuit ses offres estivales. Déjà proposé à un tarif compétitif à son lancement, son prix est en baisse de 148 €.

Poco X8 Pro

Affiché à 285 €, le smartphone est éligible au code promotionnel PHDFR30, ce qui fait encore descendre son prix de 30 €. Le Poco X8 Pro est ainsi disponible à 255 €. Cela représente une réduction totale de 37%. À 403 €, il était déjà l'une des meilleures propositions de son segment. AliExpress le rend encore plus accessible. Le smartphone est certifié Marque+, c'est à dire authentique et livré gratuitement en moins de 5 jours depuis la France.

Une fiche technique qui vise le haut du panier

Avec le POCO X8 Pro, Xiaomi mise avant tout sur les performances. Le smartphone embarque une puce Dimensity 8500-Ultra gravée en 4 nm, capable d'assurer une excellente fluidité aussi bien dans les applications du quotidien que dans les jeux les plus exigeants. Le processeur est accompagné de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le Poco X8 Pro dispose par ailleurs d’un grand écran AMOLED de 6,59 pouces affichant une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C’est une dalle fluide, offrant des couleurs riches et une excellente lisibilité.

Xiaomi n'a pas non plus sacrifié l’autonomie Le POCO X8 Pro embarque une batterie généreuse de 6 500 mAh qui permet de tenir facilement deux journées loin d'une prise pour un usage classique au quotidien. La charge rapide quant à elle est d’une puissance de 100 W. Quelques dizaines de minutes suffisent pour récupérer une batterie quasiment pleine.

Le smartphone propose également la charge inversée filaire à 27 W. Cette option est peu courante à ce tarif. Elle permet de se servir du smartphone comme batterie pour alimenter d'autres appareils.

Enfin, la partie photo s’appuie sur un capteur principal de 50 MP accompagné d'un ultra grand-angle de 8 MP. Sans prétendre se frotter aux photophones premium du marché, cette configuration se montre efficace pour immortaliser les scènes du quotidien avec un bon niveau de détail.


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