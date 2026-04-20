Motorola est enfin sérieux avec les mises à jour : la bêta d’Android 17 est déjà disponible sur ces modèles

D'habitude mauvais élève des mises à jour logicielles, Motorola réalise des efforts cette année. Plusieurs de ses smartphones sont déjà éligibles à la bêta d'Android 17.

motorola signature test
Crédit : Phonandroid

Que ce soit en termes de rapidité de mise à disposition des mises à jour Android ou de durée du support, on ne peut pas dire que Motorola soit la marque la plus sérieuse en termes de suivi logiciel. Mais le constructeur s'améliore progressivement. Alors que Google vient de lancer la dernière version bêta d'Android 17, il annonce sa disponibilité sur plusieurs nouveaux modèles de ses smartphones, rejoignant les quelques appareils qui y ont déjà accès.

Il est désormais possible de télécharger et d'installer la bêta d'Android 17 sur les smartphones pliables Razr 60 Ultra et Razr 50 Ultra, ainsi que sur l'Edge 50 Ultra. Ces trois mobiles haut de gamme sortis en 2025 ou 2024 rejoignent des dispositifs plus récents, comme le Motorola Signature que nous avons testé, et qui se veut justement être le successeur de l'Edge 50 Ultra.

Android 17 : quels sont les smartphones Motorola compatibles ?

Voici donc la liste complète des smartphones Motorola compatibles avec la bêta d'Android 17 :

  • Motorola Razr 60 Ultra.
  • Motorola Razr 50 Ultra.
  • Motorola Edge 50 Ultra.
  • Motorola Signature.
  • Motorola Razr 70 Ultra.
  • Motorola Edge 60 Pro.
  • Motorola Edge 2025.
  • Moto G Play (2026).
  • Moto G Stylus 5G (2026).
  • Moto G Power 5G (2026).
  • Moto G57.
  • Moto G57 Power.

Contrairement à Samsung qui réserve souvent ses bêtas à des pays spécifiques, Motorola n'impose pas de stricte restriction géographique. Les utilisateurs français peuvent donc installer Android 17 sur leur mobile pris en charge dès à présent. Il s'agit par contre d'un programme bêta avec des places limitées, vous n'êtes donc pas assuré d'être sélectionné.

Voir Motorola enfin prendre au sérieux la question des mises à jour est une bonne nouvelle. Après une période de creux, ses smartphones sont de nouveau devenus intéressants d'un point de vue matériel. Mais le manque de suivi logiciel en faisait des options souvent moins pertinentes que chez la concurrence.

Chez Samsung par exemple, la bêta de One UI 9 (surcouche maison basée sur Android 17) n'est pas encore accessible au public, et ne devrait pas l'être avant plusieurs semaines, seulement sur un nombre limité de modèles.


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