HyperOS : la mise à jour arrive sur ces anciens smartphones de la marque, avec une subtilité

Xiaomi confirme que certains de ses anciens smartphones passeront sous HyperOS, la surcouche qui remplace MIUI. Mais il y a une particularité qui va la distinguer de ses autres versions.

Quand vous achetez un smartphone Android, la manière dont vous allez naviguer sur le système et les fonctionnalités que vous allez y trouver sont dépendantes du constructeur du mobile. La plupart ajoute en effet une surcouche au système d'exploitation de Google. Elle peut être discrète et chercher à se rapprocher le plus possible de l'expérience Android “pure” que l'on trouve sur les Pixel, ou bien modifier en profondeur cette dernière quitte à paraître totalement différente de l'originale.

La surcouche MIUI de Xiaomi se positionne entre ces deux extrêmes. Ou plutôt se positionnait puisqu'elle a été remplacée par HyperOS au début de l'année 2024. Depuis cette annonce, celle et ceux qui possèdent un mobile ou une montre connectée de la marque se demandent quand elle arrivera sur leur appareil. En France, le déploiement a déjà commencé sur certains et va se poursuivre jusqu'à fin juin, même si officiellement, c'est le Poco X6 Pro qui est le premier smartphone Xiaomi a profiter d'HyperOS. La marque chinoise n'oublie pas ses “vieux” modèles pour autant.

Ces anciens smartphones Xiaomi auront droit à HyperOS, mais pas exactement la version que l'on connaît

On sait depuis peu que la série des Xiaomi Mi 11, sortie en 2021, va avoir droit à la nouvelle surcouche. Mais le constructeur va encore plus loin en confirmant que les Xiaomi Mi 10 de 2020 diront adieu à MIUI pour accueillir HyperOS. Une démarche louable pour des smartphones sur le marché depuis 4 ans maintenant, mais elle ne se fait pas sans compromis. Alors qu'HyperOS est basé sur Android 14, la version qui débarquera sur la série des Mi 10 devra se contenter d'Android 13.

Xiaomi ne le dit pas, mais on suppose que ce choix est la conséquence des limites techniques des téléphones concernés. La mise à jour pèse 4,1 ou 4,2 Go selon le modèle, et on ne sait pas encore quand elle arrivera en France. En attendant, n'oubliez pas qu'il existe un moyen très simple se vérifier si votre smartphone Xiaomi recevra la nouvelle surcouche.

Source : IT Home