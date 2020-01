Xiaomi annonce déjà l’arrivée de MIUI 12 avec une sortie probable à la rentrée 2020

Dévoilé en septembre dernier et en cours de déploiement depuis octobre, MIUI 11 s’est déjà trouvé un successeur. Sans réelle surprise, il s’agit de MIUI 12. Xiaomi vient en effet d’annoncer sur Weibo l’arrivée prochaine de sa surcouche (ou fork, pour les puristes).

Comme tous les fabricants de smartphones, ou presque, Xiaomi a développé son propre fork d’Android, lequel propose des fonctionnalités supplémentaires et un environnement partiellement modifié du système d’exploitation de Google. La surcouche MIUI de Xiaomi s’enrichit chaque année et c’est donc en toute logique que le fabricant vient d’annoncer la mise en chantier de MIUI 12. Xiaomi a posté une via un visuel officiel posté sur Weibo.

Une sortie probable de MIUI 12 au 3e trimestre 2020

Aucun indice n’a été laissé concernant les nouveautés de cette édition, à part le visuel sur fond noir. Un choix qui laisse clairement supposer que le mode sombre intégral du système devrait faire partie des ajouts de cette nouvelle édition de MIUI. Rappelons que la version 11 avait vu l’intégration de nouvelles animations ou encore de l’amélioration de l’affichage always-on. Et elle avait surtout permis l’apparition d’un tiroir d’applications, une fonctionnalité qui manquait encore à la surcouche, laquelle nécessitait jusqu’à présent l’installation d’une application tierce comme Nova Launcher.

On ignore par ailleurs quand MIUI sera officiellement disponible. Si l’on s’en tient au calendrier habituel du fabricant chinois, les nouveautés du fork devrait être officiellement annoncées à la rentrée 2020, tandis que son déploiement devrait avoir lieu dans le mois qui suivra. Par ailleurs, Xiaomi ayant de plus en plus tendance à publier ses mises à jour au niveau international, en privilégiant la Chine de quelques jours ou quelques semaines seulement, MIUI 12 devrait débarquer en France peu de temps après son annonce.

Rappelons néanmoins que la diffusion de la mise à jour s’étend sur plusieurs mois en fonction des modèles de smartphone. MIUI 11 vient par exemple seulement de débarquer sur le Mi 8.