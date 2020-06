MIUI 12 : Xiaomi déploie la mise à jour sur ces 13 smartphones

Xiaomi vient de lancer le déploiement de la mise à jour MIUI 12 en version finale sur 13 smartphones de son catalogue. On vous propose de découvrir la liste complète des téléphones concernés par cette première vague. Enfin, on vous explique aussi comment installer la mise à jour sur votre appareil dès qu’elle sera disponible.

Fin du mois de mai 2020, Xiaomi a présenté toutes les nouveautés de la surcouche MIUI 12. Parmi les nouveautés majeures de l’interface, on trouve de nouvelles animations 3D, un nouveau mode multitâche et un mode d’économie d’énergie. Dans la foulée, le constructeur chinois a proposé à de nombreux utilisateurs de rejoindre le programme beta de MIUI 12.

La liste des smartphones Xiaomi qui reçoivent la mise à jour MIUI 12

D’après les informations relayées par ITHome, Xiaomi a maintenant lancé le déploiement de la version finale stable de la mise à jour MIUI 12 sur une poignée de smartphones. Voici la liste des appareils concernés par le déploiement :

Dans le détail, Xiaomi a poussé la mise à jour MIUI 12 sur les modèles vendus en Chine ce 28 juin. Vu les habitudes de la marque, le firmware ne devrait pas tarder à débarquer dans le reste du monde. Pour rappel, le firmware est basé sur Android 10, la dernière version de l’OS de Google.

Comment installer la mise à jour ?

Avant d’installer la mise à jour, on vous conseille de réaliser une sauvegarde de votre smartphone et de son contenu. De plus, on vous invite à vous assurer que votre smartphone dispose encore d’au moins 50% de batterie et de vous connecter à votre réseau WiFi avant d’éviter de vider votre enveloppe data.

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Xiaomi

de votre smartphone Xiaomi Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

Si vous avez déjà pu installer la mise à jour sur votre smartphone, on vous invite à faire part de votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.