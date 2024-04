Xiaomi 15 : la fiche technique des smartphones se dévoile, plusieurs mois avant leur lancement

Alors que Xiaomi s'apprête à lancer sa nouvelle génération de smartphones phares en fin d’année, une fuite importante vient de révéler de nouveaux détails sur les spécifications de la prochaine série.

Dans une récente publication sur Weibo, Digital Chat Station, un informateur fiable, a révélé quelques-unes des avancées que Xiaomi prévoit pour ses modèles phares de 2024. Bien que les téléphones ne soient pas nommés, les fuites semblent faire référence aux modèles Xiaomi 15 standard, Xiaomi 15 Pro et Xiaomi 15 Ultra haut de gamme.

Selon la fuite, la gamme Xiaomi 15 entrera dans sa prochaine phase de tests internes dans le courant du mois, alors que l'entreprise évaluera deux mises à niveau potentielles, à savoir un capteur d'empreintes digitales ultrasonique intégré à l'écran et un nouvel appareil photo périscopique.

Que sait-on de la fiche technique des Xiaomi 15 ?

L'utilisation d'un capteur biométrique à ultrasons représenterait un changement par rapport aux capteurs optiques intégrés à l'écran utilisés sur les modèles phares précédents de Xiaomi. Les lecteurs d'empreintes digitales à ultrasons sont généralement considérés comme plus sûrs et plus réactifs, notamment si vos doigts sont sales ou mouillés.

En ce qui concerne l'appareil photo, Digital Chat Station affirme que Xiaomi envisage d'utiliser le capteur OV64B 50MP d'OmniVision, que la société a utilisé sur d'autres appareils comme le POCO X5 Pro. Cependant, la fuite suggère que l'OV64B serait implémenté comme un nouveau téléobjectif périscopique sur le Xiaomi 15 Pro, plutôt que comme appareil photo principal.

Outre les améliorations apportées à l'appareil photo et au capteur d'empreintes digitales, la fuite affirme également que la série Xiaomi 15 bénéficiera d'une technologie de batterie “haute densité” améliorée, bien que la taille des batteries n'ait pas été précisée.

Et bien sûr, on s'attend à ce qu'ils soient équipés de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 4 de Qualcomm. En ce qui concerne la disponibilité, Digital Chat Station réitère que si tout se passe comme prévu, la gamme Xiaomi 15 devrait entrer en production de masse en septembre avant une sortie dès le mois suivant, en octobre, pour coïncider avec le lancement de la nouvelle puce de Qualcomm. Celle-ci devrait offrir un bond en avant très impressionnant en matière de performances, grâce à sa toute nouvelle architecture.