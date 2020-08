MIUI 12 : Xiaomi déploie la version stable sur de nombreux smartphones Xiaomi, Redmi et Poco

Xiaomi vient d’annoncer le déploiement de la version stable de MIUI 12 sur plus d’une trentaine de smartphones Xiaomi, Redmi et POCO. On retrouve dans la liste les derniers nés des trois marques comme le Xiaomi Mi 10 Pro, le Redmi K30 ou encore le POCO F2 Pro.

Xiaomi poursuit tranquillement le déploiement de la version stable de MIUI 12, sa nouvelle surcouche maison basée sur Android 10 ou 11 selon les versions. Après une première de vague de smartphones servis en juin 2020, puis 15 appareils supplémentaires en juillet 2020, le constructeur chinois annonce ce mardi 25 août l’arrivée de la version stable de MIUI 12 sur une palanquée de smartphones Xiaomi, Redmi et POCO.

Les premiers smartphones à avoir profiter de la première vague de déploiement vont donc recevoir une mise de jour de MIUI 12. Elle est d’ores et déjà disponible, et concerne les appareils suivants :

Les smartphones de la seconde vague reçoivent l’update de la version stable de MIUI 12 dès ce mardi 25 août, d’après les précisions de Xiaomi. Le constructeur conseille d’ailleurs de se rendre dans les paramètres de son smartphone pour vérifier si la MAJ est effectivement disponible en OTA (over the air). Voici la liste des appareils concernés :

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 2S

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 UD

Xiaomi Mi CC9

Xiaomi Mi CC9 Pro

Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 7 Pro

Redmi Note 7

Redmi 10X Pro 5G

Redmi 10X 5G

Redmi 10X 4G

Comment installer la mise à jour ?

Avant d’installer la mise à jour, on vous conseille de réaliser une sauvegarde de votre smartphone et de son contenu. De plus, on vous invite à vous assurer que votre smartphone dispose encore d’au moins 50% de batterie et de vous connecter à votre réseau WiFi avant d’éviter de vider votre enveloppe data.

Rendez-vous dans les Paramètres de votre smartphone Xiaomi

de votre smartphone Xiaomi Allez ensuite dans À propos du téléphone

Sélectionnez Mise à jour système

Si une mise à jour est déjà disponible, il vous suffira ensuite de suivre les instructions à l’écran de votre téléphone

Si vous avez déjà pu installer la mise à jour sur votre smartphone, on vous invite à faire part de votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.

Source : Android Central