Xiaomi 14 Ultra : grâce à cette mise à jour, sa vitesse de connexion dépasse celles des Samsung et des iPhone

Le Xiaomi 14 Ultra adopte la 5.5G grâce à une mise à jour bêta interne. Cette avancée place ce smartphone à la pointe de la technologie, dépassant de loin les standards établis jusqu'ici.

Le réseau 5.5G, également connu sous le nom de 5G-A, représente la prochaine grande évolution dans la connectivité mobile. Xiaomi met cette technologie à l'honneur avec une mise à jour importante pour son dernier modèle, le 14 Ultra, qui promet des vitesses de téléchargement qui vont dépasser ce que nous pensions possible jusqu'à présent.

Cette nouvelle mise à jour du Xiaomi 14 Ultra lui permet de supporter des vitesses de téléchargement dépassant les 5 Gbps, jusqu'à 10 Gbps. C’est 100 fois plus rapide que la 4G ! Ce smartphone va faire son entrée dans ce petit cercle des dispositifs ultra rapides. Cette capacité était jusqu'à récemment un rêve lointain, réalisée seulement par des appareils comme l'Oppo X7.

Le Xiaomi 14 Ultra accueille la 5.5G

La technologie 5.5G du Xiaomi 14 Ultra n'apporte pas seulement une augmentation de la vitesse ; elle réduit également la latence à un niveau quasi inexistant. Ceci est un avantage pour les applications nécessitant une réponse en temps réel. Par exemple, dans les jeux en ligne, des actions des joueurs comme tirer ou esquiver sont exécutées avec presque aucun délai. Les gamers peuvent s’attendre à une une expérience de jeu plus immersive et compétitive.

Les améliorations ne s'arrêtent pas là : cette technologie assure également une meilleure intégration avec les réseaux Internet des Objets (IoT) et une efficacité énergétique accrue. Elle facilite par exemple la gestion efficace et en temps réel des systèmes dans les véhicules autonomes.

En parallèle, d'autres fabricants de smartphones ont également confirmé que plusieurs de leurs modèles récents, tels que OPPO et son Find X7 Ultra, la série Vivo X Fold3 et iQOO 12, sont compatibles avec les réseaux 5.5G. Même Honor l’a intégrée la dans sa série Magic6, bien que ces appareils ne portent pas encore le logo 5G-A.

À l'heure actuelle, la disponibilité du réseau 5.5G est encore limitée et principalement concentrée dans certaines régions spécifiques, principalement en Chine. Les opérateurs chinois, notamment China Mobile, ont été à l'avant-garde de la mise en œuvre de cette technologie, en faisant partie des premiers à la tester et à la déployer à une échelle plus large.

Source : gizchina