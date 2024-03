Xiaomi retire l’une des meilleures fonctionnalités de MIUI, voici laquelle

MIUI n’est pas toujours apprécié par tous les utilisateurs de smartphones, mais l’OS dispose pourtant de fonctionnalités très intéressantes. Malheureusement, Xiaomi vient de se séparer de l’une d’entre elles.

Xiaomi a annoncé la suppression d'une fonctionnalité MIUI très appréciée qui permettait aux utilisateurs de lire les fichiers audio de YouTube lorsque l'écran était éteint. Cette fonction, qui permettait de contourner l'un des avantages payants de YouTube Premium, était accessible via la boîte à outils vidéo dans MIUI 12 et les versions suivantes.

La suppression de cette fonctionnalité a des répercussions sur toute une série d'appareils Xiaomi, qu’ils soient récents ou plus anciens. Les utilisateurs qui comptaient sur cette fonctionnalité pour la lecture audio en arrière-plan devront désormais explorer d'autres options, comme s'abonner à YouTube Premium.

Xiaomi retire l’audio en arrière-plan des vidéos YouTube

La décision de Xiaomi est probablement une réponse aux mesures de protection de Google concernant son service YouTube Premium, qui inclut la lecture en arrière-plan en tant que fonctionnalité premium. Le moment choisi pour cette suppression suggère un renforcement de l'application de la politique de Google, ce qui a probablement incité Xiaomi à adapter ses fonctionnalités logicielles pour s'y conformer.

Le changement a été communiqué par le biais de la chaîne Telegram Mi Fans de Xiaomi, prenant de nombreux utilisateurs par surprise. Bien que Xiaomi n'ait pas fourni de détails détaillés sur les exigences de conformité, l'implication est claire : Google n’appréciait visiblement pas que les utilisateurs de MIUI profitent gratuitement d’une fonctionnalité de YouTube Premium.

Pour les utilisateurs, cela signifie la fin d'une astuce pratique qui leur permettait de profiter de la lecture audio de YouTube sans avoir besoin d'un abonnement premium. Cette fonction, connue sous le nom de “Play video sound with screen off” dans la boîte à outils vidéo et “Turn off screen” dans la boîte à outils jeu, était l’une des meilleures de la surcouche chinoise.

Les utilisateurs de Xiaomi doivent donc désormais s’abonner à YouTube Premium s’ils veulent continuer de profiter de cette fonctionnalité qui peut s’avérer très utile. Pour rappel, l’abonnement de Google est désormais disponible à 12,99 euros par mois, après une augmentation de tarif l’été dernier.