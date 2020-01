Xiaomi obtient un brevet pour des smartphones avec écran continu comme le Mi MIX Alpha

Xiaomi a obtenu un brevet détaillant deux designs pour smartphone avec écran continu. Le premier design s’inspire de celui du Mi MIX Alpha, avec un écran qui se prolonge horizontalement sur deux faces et une tranche latérale. Le second design dévoile une variante verticale avec un trou pour les capteurs photo principaux.

Xiaomi a présenté l’année dernière le Mi MIX Alpha. C’est un smartphone très haut de gamme, très ambitieux et dont la principale caractéristique est cet écran tactile qui part de la face arrière pour y revenir en faisant tout le tour du smartphone, passant par les deux tranches latérales et la face avant. C’est un design révolutionnaire qui a fait couler beaucoup d’encre. Mais à toute innovation, il y a un prix : le téléphone coûte plus de 2500 euros. Et ça aussi, ça a fait beaucoup parler dans les rédactions spécialisées.

Le smartphone a été présenté en septembre dernier. Mais, plusieurs mois auparavant, Xiaomi déposait auprès du WIPO, le gestionnaire international de la propriété intellectuelle, un brevet comprenant deux designs. Ce brevet a été déposé le 12 décembre dernier et a été validé le 10 janvier 2020. Soit plus d’un an après. Vous pouvez y jeter un œil ci-dessus et ci-dessous. Ce brevet est accompagné de 21 images. Nous avons sélectionné les meilleures pour illustrer cet article.

Le point commun de ces deux designs est d’intégrer un écran continu qui couvre les deux faces et une tranche, expliquant pourquoi nous avons ouvert cet article sur le Mi MIX Alpha. Le premier des deux designs ressemble justement au Mi MIX Alpha. Son écran est orienté horizontalement, couvre les deux faces et une tranche latérale. Mais, contrairement au Mi MIX Alpha, il ne tourne pas entièrement autour du téléphone. Son bloc photo principal est positionné à côté de la seconde tranche latérale, formant ainsi une épaisse bordure.

Un écran continu tout en verticalité

Le second design est assez différent, même si la surface d’affichage semble assez proche. Ici, l’écran est positionné verticalement. Il part de la face avant, passe sur la tranche supérieure et court sur la face arrière jusqu’en bas (où une épaisse bordure est également présente). Le bloc photo principal est logé dans un trou placé sur la partie de l’écran de la face arrière. Ici, le trou est allongé de sorte à y placé un bloc avec deux capteurs photo et un flash LED. Mais ce n’est qu’un exemple de ce qu’il est possible de proposer.

Dans les deux cas, aucune webcam n’est apparente, laissant entendre qu’il n’y en aurait tout simplement pas. Et c’est logique : comme sur le Mi MIX Alpha, le bloc photo principal joue également le rôle de webcam. Il suffit de retourner le téléphone et d’utiliser la partie arrière de la dalle tactile pour réaliser un autoportrait. C’est le même principe que les smartphones équipés de deux écrans, comme le NEX Dual Display de Vivo, le Nubia X ou les Yotaphone.