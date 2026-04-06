-30 % sur la Garmin Forerunner 255 : la montre sport de référence est à un prix imbattable

Montre GPS multisport parmi les meilleures de sa catégorie, la Garmin Forerunner 255 est à prix cassé. Grâce aux promos Choice Day d'AliExpress, elle profite d'une réduction de plus de 30 %.

Garmin Forerunner 255

La Garmin Forerunner 255 est l'une des meilleures montres GPS multisport du moment. Elle est très appréciée pour ses performances et son excellent rapport qualité-prix. Lancée à 350 € et stabilisée autour de 230 € ces derniers mois, elle chute aujourd'hui à 160 € grâce à une double promotion disponible sur AliExpress.

La montre est affichée à 180 € au lieu de 229 € habituellement. Et ensuite, grâce au code promo PHDFR20, son prix passe à 160 € à l'occasion  du Choice Day AliExpress. La montre est livrée gratuitement depuis la France, avec la possibilité de payer en quatre fois avec PayPal.

Quels sont les atouts de la Garmin Forerunner 255 ?

Cette montre connectée s’adresse principalement aux coureurs et aux sportifs d’endurance. Elle gère plus de 30 profils sportifs, y compris la course, la marche/randonnée, le vélo, la natation ou encore le ski. Grâce au mode multisport, elle permet notamment d’enchaîner plusieurs disciplines, comme lors d’un triathlon. Elle propose aussi des suggestions d'entraînement au quotidien en fonction de votre forme et de votre historique d'activités.

Au nombre de ses points forts, on peut citer son GPS multibande précis, qui exploite plusieurs données satellite pour offrir un tracé fiable dans n'importe quel environnement. La montre dispose aussi ses nombreux capteurs de santé et propose notamment le suivi de la fréquence cardiaque et de sa variabilité, du taux d’oxygène dans le sang (SpO₂), le suivi du sommeil et du niveau de stress ou encore la VO₂ max.

La Garmin Forerunner 255 est une montre connectée polyvalente qui offre un large éventail de fonctions pour les sportifs qui souhaitent suivre leurs activités de manière précise, avec une autonomie allant jusqu’à 14 jours. Le tout sans investir dans un modèle haut de gamme.


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