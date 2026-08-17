À seulement 364 €, cette TV Xiaomi de 55 pouces embarque une dalle QD-Mini LED

Une TV QD-Mini LED sous les 400 € en 55 pouces, c’est une offre qui mérite que l’on s’y attarde. Proposée normalement à 599 €, la Xiaomi TV S Mini LED de 55 pouces est actuellement à 364 € sur AliExpress dans le cadre de ses promotions Back To School.

Xiaomi TVS 55 pouces

Autour de 350 €, il faut généralement se contenter d’un rétroéclairage LED classique. Xiaomi propose ici une dalle QD-Mini LED de 55 pouces compatible Dolby Vision et HDR10+ à un prix bien inférieur à ce que l’on retrouve habituellement chez la concurrence.

AliExpress affiche la Xiaomi TV S Mini LED 55 pouces à 430 €, ce qui est déjà un bon prix comparé au tarif conseillé de 599 €. Une fois le produit ajouté au panier, saisissez le code PHDFR33 pour profiter d’une réduction supplémentaire de 33 €.

Et enfin, en choisissant PayPal au moment du règlement : une autre réduction de 33 € ramène le total à 364 €, avec la livraison gratuite. Vous économisez ainsi 235 € par rapport au prix de référence, soit une réduction d’un peu moins de 40 %. La TV est livrée depuis un entrepôt européen d’AliExpress. Aucun frais supplémentaire n’est à prévoir.

Une TV Mini LED polyvalente pour à un prix imbattable

La Xiaomi TV S Mini LED dispose d’une dalle découpée en 308 zones indépendantes. L’éclairage peut ainsi être ajusté plus finement dans différentes parties de l’image, avec des noirs plus profonds et des scènes HDR mieux gérées. Le résultat n’atteint pas la précision d’un OLED, mais marque une différence visible face à un téléviseur LED basique.

La luminosité peut grimper jusqu’à 1 200 nits sur certaines images HDR. Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced et le mode Filmmaker sont également pris en charge. La dalle couvre 94 % de l’espace colorimétrique DCI-P3.

Xiaomi propose aussi une fréquence de 144 Hz en 4K. Le téléviseur prend en charge le VRR, AMD FreeSync Premium et dispose de trois ports HDMI 2.1. Les joueurs sur PC, PS5 ou Xbox Series peuvent donc exploiter les titres compatibles à 120 images par seconde. Xiaomi annonce par ailleurs une latence pouvant descendre à 4 ms.

La Xiaomi TV S Mini LED tourne par ailleurs sous Google TV, avec la disponibilité de toutes les applications dont vous pourriez avoir besoin. Chromecast et AirPlay 2 sont également intégrés pour vous permettre d’envoyer du contenu depuis un smartphone. La partie audio repose sur un système de 2 x 12,5 W compatible Dolby Atmos.


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