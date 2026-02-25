Copilot utilise vos données Bing et Edge par défaut, voici comment l’arrêter

Microsoft modifie discrètement le fonctionnement de Copilot. L’assistant peut désormais utiliser des données issues d’autres services du groupe. Un réglage permet toutefois de reprendre le contrôle.

Mode Copilot Edge

Copilot occupe aujourd’hui une place centrale dans l’écosystème Microsoft. L’assistant est intégré à Windows 11 et aux outils Microsoft 365. Il peut rédiger des textes, résumer des documents et analyser des emails. Mais cette présence grandissante s’accompagne de plusieurs inquiétudes. En janvier, une faille critique montrait qu’un simple lien pouvait forcer l’IA à extraire des informations sensibles. Plus récemment, un bug a permis à ce programme d’accéder à certains emails protégés pour en générer des résumés.

Ces incidents ont renforcé les interrogations sur la gestion des données personnelles. Dans ce contexte, Microsoft a introduit un nouveau paramètre qui passe presque inaperçu. Copilot peut désormais exploiter des informations issues d’autres services du groupe. Cette option est activée automatiquement pour de nombreux utilisateurs. Elle concerne notamment Bing, MSN et le navigateur Edge.

Copilot active par défaut l’accès aux données Bing, Edge et MSN dans son onglet Mémoire

Concrètement, Copilot peut récupérer des informations provenant de Bing, Edge et MSN afin d’alimenter sa fonction « Mémoire ». Un nouveau réglage lié aux données d’utilisation Microsoft est apparu dans les paramètres du site copilot.microsoft.com, dans l’onglet Mémoire. Lorsqu’il est activé, il permet à l’assistant de s’appuyer sur votre activité au sein des services du groupe pour adapter ses réponses.

Lorsque cette option est active, l’assistant peut s’appuyer sur votre activité au sein des services Microsoft. Cela peut concerner vos habitudes de navigation, vos centres d’intérêt ou certains usages récurrents. Microsoft précise que ces informations servent uniquement à adapter les réponses de Copilot. Elles ne seraient pas utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle du groupe.

Il reste possible de désactiver dans Copilot le partage des données issues de Bing, Edge et MSN à tout moment, pour cela :

  • Ouvrez Copilot dans votre navigateur.
  • Accédez aux Paramètres.
  • Entrez dans l’onglet Mémoire.
  • Désactivez l’option liée aux données d’utilisation Microsoft.
  • Cliquez sur « Supprimer toute la mémoire » pour effacer les données déjà enregistrées.

Microsoft développe en parallèle d’autres fonctionnalités. Copilot peut désormais créer des rappels ponctuels ou récurrents et envoyer des notifications sur mobile. Une intégration avec certaines applications de santé est aussi en phase de test. L’assistant pourrait utiliser ces données pour fournir des réponses plus contextualisées. Ces nouveautés sont déployées progressivement selon les régions.


La rédaction vous conseille aussi...

Abonnez-vous gratuitement à la newsletter

Chaque jour, le meilleur de Phonandroid dans votre boite mail !

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Des batteries toujours plus massives : Vivo teste une capacité de 12 000 mAh

Vivo serait en train de développer une batterie en silicium carbone monocellulaire dont la capacité pourrait atteindre 12 000 mAh. La capacité des batteries intégrées dans les smartphones ne cesse…

Free : la 5G devient plus rapide, mais la 4G+ perd beaucoup en débit

Free modifie les débits théoriques maximum que ses clients mobiles peuvent atteindre. Si la 5G+ en profite, la 4G+ prend un sacré coup avec des débits largement revus à la…

Attention : ces 10 applications de santé populaires ont de nombreuses failles de sécurité

Téléchargées par environ 15 millions de personnes à travers le monde, 10 applications de santé mentale parmi les plus utilisées sont bourrées de vulnérabilités. Les experts en cybersécurité mettent en…

Google envoie une notification raciste à de nombreux utilisateurs, oups

Tollé général pour Google après l’envoi d’une notification contenant un mot clairement tabou aux États-Unis sur plusieurs smartphones. La firme s’excuse platement et explique d’où vient l’erreur. Votre smartphone est…

Office et Windows à prix mini : les licences Microsoft à saisir chez Godeal24 dès 12€ !

Pendant une vente flash spéciale, profitez de Microsoft Office 2021 Pro à vie pour 30 € et Windows 11 Pro pour 12 €. Comment ? Godeal24 casse les prix sur…

WhatsApp va enfin proposer cette couche de sécurité basique que tout le monde attend depuis des années

La dernière bêta de WhatsApp pour Android introduit une petite nouveauté qui va faire toute la différence pour ceux qui craignent pour la sécurité de leur compte. Une fonctionnalité qui,…

Voici comment Discord tente d’apaiser la polémique sur la vérification de l’âge

Discord a déclenché une vive réaction après une annonce récente. La plateforme prévoyait un changement majeur pour ses utilisateurs dans le monde entier. Face aux critiques, elle a finalement décidé…

YouTube Premium Lite devient bien plus intéressant avec ces deux nouveautés

L’abonnement YouTube Premium Lite permet désormais de lire des vidéos en arrière-plan et de télécharger des vidéos pour leur visionnage hors-ligne. Il devient d’un coup beaucoup plus intéressant. L’année dernière,…

Marvel’s Wolverine a une date de sortie sur PS5, il arrive plus tôt que prévu (pour éviter GTA 6 ?)

PlayStation a communiqué la date de sortie de Wolverine, l’un de ses jeux first-party les plus importants de 2026. Le jeu d’Insomniac sera disponible avant ce qu’on ne pensait, sans…

Samsung Galaxy Unpacked 2026 : comment suivre la conférence de lancement des Galaxy S26

On vous explique comment ne rien rater des annonces de Samsung lors de la conférence Galaxy Unpacked 2026, lors de laquelle la marque va notamment présenter ses nouveaux smartphones premium…