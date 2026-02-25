Copilot utilise vos données Bing et Edge par défaut, voici comment l’arrêter

Microsoft modifie discrètement le fonctionnement de Copilot. L’assistant peut désormais utiliser des données issues d’autres services du groupe. Un réglage permet toutefois de reprendre le contrôle.

Copilot occupe aujourd’hui une place centrale dans l’écosystème Microsoft. L’assistant est intégré à Windows 11 et aux outils Microsoft 365. Il peut rédiger des textes, résumer des documents et analyser des emails. Mais cette présence grandissante s’accompagne de plusieurs inquiétudes. En janvier, une faille critique montrait qu’un simple lien pouvait forcer l’IA à extraire des informations sensibles. Plus récemment, un bug a permis à ce programme d’accéder à certains emails protégés pour en générer des résumés.

Ces incidents ont renforcé les interrogations sur la gestion des données personnelles. Dans ce contexte, Microsoft a introduit un nouveau paramètre qui passe presque inaperçu. Copilot peut désormais exploiter des informations issues d’autres services du groupe. Cette option est activée automatiquement pour de nombreux utilisateurs. Elle concerne notamment Bing, MSN et le navigateur Edge.

Copilot active par défaut l’accès aux données Bing, Edge et MSN dans son onglet Mémoire

Concrètement, Copilot peut récupérer des informations provenant de Bing, Edge et MSN afin d’alimenter sa fonction « Mémoire ». Un nouveau réglage lié aux données d’utilisation Microsoft est apparu dans les paramètres du site copilot.microsoft.com, dans l’onglet Mémoire. Lorsqu’il est activé, il permet à l’assistant de s’appuyer sur votre activité au sein des services du groupe pour adapter ses réponses.

Lorsque cette option est active, l’assistant peut s’appuyer sur votre activité au sein des services Microsoft. Cela peut concerner vos habitudes de navigation, vos centres d’intérêt ou certains usages récurrents. Microsoft précise que ces informations servent uniquement à adapter les réponses de Copilot. Elles ne seraient pas utilisées pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle du groupe.

Il reste possible de désactiver dans Copilot le partage des données issues de Bing, Edge et MSN à tout moment, pour cela :

Ouvrez Copilot dans votre navigateur.

Accédez aux Paramètres.

Entrez dans l’onglet Mémoire.

Désactivez l’option liée aux données d’utilisation Microsoft.

Cliquez sur « Supprimer toute la mémoire » pour effacer les données déjà enregistrées.

Microsoft développe en parallèle d’autres fonctionnalités. Copilot peut désormais créer des rappels ponctuels ou récurrents et envoyer des notifications sur mobile. Une intégration avec certaines applications de santé est aussi en phase de test. L’assistant pourrait utiliser ces données pour fournir des réponses plus contextualisées. Ces nouveautés sont déployées progressivement selon les régions.