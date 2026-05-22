Microsoft corrige enfin le bug qui faisait disparaître le bureau de Windows 11

Windows 11 multipliait les bugs d'interface depuis quelques semaines. Bureau vide au démarrage, barre des tâches figée, Microsoft vient enfin de trouver la cause. Le correctif est en cours de déploiement via la mise à jour de mai, et il était temps.

Les mises à jour de Windows 11 font régulièrement parler d'elles pour de mauvaises raisons. Ces derniers mois, plusieurs correctifs mensuels ont introduit de nouveaux dysfonctionnements sur les PC. Une mise à jour d'avril avait même piégé certains PC dans une boucle de redémarrages. Microsoft avait dû déployer un patch d'urgence en quelques jours. La situation a conduit l'éditeur à lancer un plan d'action pour améliorer la stabilité de Windows 11. Ces engagements se traduisent progressivement par des mises à jour plus ciblées.

Ces dernières semaines, c'est l'interface elle-même qui posait problème. Des comportements erratiques ont touché de nombreux PC, souvent sans raison apparente. Un bug récent avait même bloqué certains PC via un problème avec BitLocker, le chiffrement intégré des disques Windows. Ces problèmes ont été rapidement signalés par de nombreux utilisateurs. Cette fois, c'est la barre des tâches et le bureau qui devenaient capricieux.

La mise à jour de mai de Windows 11 corrige enfin les bugs qui paralysaient le bureau

Microsoft confirme que la mise à jour de mai (KB5089549), déployée le 12 mai, règle ces dysfonctionnements. Ses notes officielles indiquent qu'elle apporte “des modifications pour améliorer la fiabilité d'explorer.exe“. Ce processus gère le bureau, la barre des tâches et l'explorateur de fichiers. Concrètement, la barre des tâches se figeait et le menu contextuel répondait lentement. La vue des tâches devenait parfois inutilisable. Dans l'Explorateur de fichiers, les éléments de l'Accès rapide ne pouvaient plus être désépinglés. Dans le cas le plus grave, l'écran s'affichait entièrement vide au démarrage.

Microsoft qualifie l'ensemble de ces problèmes de bugs de fiabilité de l'interface. Le correctif ne s'installe pas d'un seul coup sur tous les appareils. L'éditeur a prévu un déploiement progressif, ce qui signifie qu'il faudra peut-être patienter quelques jours. Il est également en cours de test pour les machines équipées de processeurs Arm, comme certains PC Snapdragon. Des utilisateurs constatent des performances globalement améliorées depuis l'installation. Pour en profiter, il suffit de vérifier les mises à jour disponibles dans les paramètres Windows.