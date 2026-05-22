Redmi 15C : le smartphone Xiaomi chute à moins de 70 €, c’est vraiment pas cher du tout !

Dans la catégorie des smartphones vraiment pas chers, le Xiaomi Redmi 15C est sans nul doute l’une des meilleures options. En ce moment, il est en promotion à moins de 70 euros sur AliExpress. On vous explique tout dans cet article.

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Si vous cherchez un smartphone vraiment pas cher, vous risquez de tomber sur un modèle de marque inconnue avec des caractéristiques catastrophiques qui le rendent quasi-inutilisable dès que vous l’aurez sorti de la boîte. Pour éviter cette mauvaise surprise, nous vous conseillons de vous tourner vers une marque connue. Xiaomi est la marque qui offre le meilleur rapport qualité-prix du marché, particulièrement dans le secteur des téléphones d’entrée de gamme avec sa gamme Redmi. Ainsi, le Redmi 15C se positionne comme l’un des smartphones les moins chers du moment.

En effet, le Redmi 15C est normalement proposé au prix de vente conseillé de 153 euros. Mais vous pouvez l’avoir plus de deux fois moins cher sur AliExpress. Sur la fiche produit, vous bénéficiez déjà d’une belle réduction puisqu’il est affiché à 80,11 euros. Mais en ajoutant le code promo PHDFR11, vous faites baisser le prix de 11 € dans le panier. Le smartphone revient donc à seulement 69,11 €, soit une baisse de prix de plus de 83 euros ! Et pour couronner le tout, il est expédié gratuitement depuis la France. Vous pouvez donc le recevoir en quelques jours seulement.

Écran 6,9 pouces et batterie 6000 mAh : le Redmi 15C offre de nombreux atouts

Pour moins de 70 euros, on peut s’attendre à avoir un smartphone de très mauvaise qualité avec des caractéristiques dignes d’un modèle d’une autre décennie. Ce n’est pourtant pas du tout le cas du Xiaomi Redmi 15C. Sa première qualité, c’est son grand écran de 6,9 pouces qui s’offre le luxe d’avoir un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu'à 120 Hz. Si l’on associe à ça un design fin et moderne, il est tout bonnement impossible de deviner le prix mini de ce modèle. En plus, c’est un modèle résistant puisqu’il est certifié IP64.

Il tourne avec un processeur huit cœurs MediaTek Helio G81-Ultra associé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cette configuration est parfaitement optimisée pour faire tourner avec beaucoup de fluidité le système d’exploitation Xiaomi HyperOS 2. Avec sa batterie haute capacité de 6000 mAh, c’est un modèle qui offre une excellente autonomie puisque vous pourrez l’utiliser plus de 2 jours sans avoir à la recharger. Vous avez même la possibilité de l’utiliser comme une powerbank pour recharger vos accessoires ou bien même le smartphone d’un de vos proches.

Enfin, la partie photo n’a pas été oubliée puisque vous avez à l’arrière un capteur principal grand angle de 50 MP boosté à l’IA pour faire des images d’excellente qualité.