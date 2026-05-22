Ninja CREAMi Scoop & Swirl : le pack complet devient plus accessible grâce à ce code !

Ça y est, l’été approche et les beaux jours sont enfin là. C’est le moment parfait pour faire vos glaces maison ! Ninja vous facilite la vie avec la CREAMi Scoop & Swirl. Et bonne nouvelle, cette machine à glace très simple d’utilisation passe à prix cassé avec le code PASN10. Vous pouvez vous offrir le pack complet avec 4 pots à 332,99 € seulement.

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Vous connaissez surement Ninja pour ses airfryers puissants et simples d’utilisation. Mais la marque américaine ne propose pas que des friteuses sans huiles, elle dispose aussi d’un large choix d’appareils qui vous facilitent la vie en cuisine. Vous rêvez de faire vos glaces maison ? Avec la CREAMi Scoop & Swirl, Ninja vous donne la possibilité de faire des pots, mais aussi des glaces à l’italienne en toute simplicité.

Normalement en vente à 369,99 €, la Ninja CREAMi Scoop & Swirl avec 4 pots passe à seulement 332,99 € avec le code PASN10. Avec cette machine 13-en-1, vous pouvez réaliser de nombreux desserts glacés directement à la maison. Profitez-en !

Quelles sont les caractéristiques de la machine à glace Ninja CREAMi Scoop & Swirl

La Ninja CREAMi Scoop & Swirl vous permet de faire des pots pour vos boules de glace, mais aussi des glaces à l’italienne. Le fonctionnement est très simple : il vous suffit de mettre les pots avec les ingrédients dans le congélateur et 24h plus tard, la machine s’occupe de tout brasser pour vous offrir un résultat gourmand. Cette machine polyvalente dispose ainsi de 13 fonctions pour des desserts glacés variés.

Elle dispose ainsi de 6 modes pour les glaces à l’italienne, à savoir Ice Cream (crème glacée), Light Ice Cream (Crème glacée allégée), Fruiti, Frozen Yoghurt (Yaourt glacé), Soft Serve Gelato (Gelato Tourbillon), et un mode spécial CreamiFit pour des préparations plus légères et riches en protéines. Et de 6 modes pour réaliser des boules de glace parfaites à la texture onctueuse.

Enfin, avec la fonction Mix-In (Extra), vous pouvez ajouter des garnitures pour encore plus de plaisir. Vous avez la possibilité de mettre des pépites de chocolat, des noisettes ou encore des éclats de caramel.