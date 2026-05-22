Ce milliardaire a son Starship pour Mars, il manque juste une chose : savoir quand

SpaceX a choisi un timing inattendu pour annoncer son premier vol privé vers Mars. Derrière ce projet se cache un milliardaire de la crypto, déjà rodé aux voyages spatiaux. Et comme toujours avec l'entreprise d'Elon Musk, il reste quelques détails à régler.

starship mars
Source : SpaceX

L'espace n'est plus le domaine exclusif des grandes agences spatiales. Depuis quelques années, les entreprises privées s'emparent de missions autrefois réservées aux États. SpaceX, en tête, enchaîne les vols habités et les contrats avec la NASA. La conquête spatiale a profondément changé de visage, portée par des acteurs qui bouleversent les règles. Les ambitions ne s'arrêtent plus à l'orbite terrestre.

Mars est au cœur de toutes les ambitions spatiales. Elon Musk répète depuis des années que SpaceX enverra des humains sur la planète rouge. Son vaisseau Starship est la pièce centrale de ce projet. La firme lie désormais la rémunération de son fondateur à cette ambition martienne, mais le programme accumule les reports.

SpaceX confirme son premier vol privé vers Mars

L'annonce est tombée en direct, à moins de quinze minutes du compte à rebours du Starship V3. SpaceX a suspendu son live pour annoncer son premier vol privé vers Mars. Chun Wang, milliardaire de la cryptomonnaie, en sera le passager principal. Le milliardaire, habitué des expéditions extrêmes, se trouvait alors sur l'île Bouvet, dans l'Atlantique Sud. Ce bout de terre, à 2 400 kilomètres du Cap de Bonne-Espérance, est parmi les plus isolés du monde. Pour lui, la planète rouge sera simplement le prochain endroit difficile d'accès.

La mission survolera d'abord la Lune avant de poursuivre vers Mars. D'après les estimations habituelles des trajectoires interplanétaires, un tel aller-retour s'étalerait sur 12 à 18 mois. Le survol de la planète rouge lui-même ne durera que deux heures. Chun Wang n'est pas un novice. En 2025, il a dirigé la mission Fram2, premier vol habité au-dessus des pôles terrestres. Pour l'heure, ni la date de départ ni l'équipage complet ne sont connus.

Wang est le quatrième milliardaire à réserver un vol Starship. Avant lui, le Japonais Yusaku Maezawa avait réservé un vol lunaire, annulé en 2025 après sept ans d'attente. L'Américain Dennis Tito, premier touriste spatial de l'histoire, attend toujours son vol. Quant à Jared Isaacman, entrepreneur et pilote, il est depuis devenu administrateur de la NASA. Le Starship n'a encore jamais transporté d'équipage. Chun Wang devra patienter, mais il semble avoir l'habitude des endroits difficiles d'accès.


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