Avec iOS 27, l’iPhone va sous-titrer automatiquement vos vidéos

Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités d'accessibilité à venir sur l'iPhone, dont le sous-titrage automatique des vidéos.

ios iphone sous-titres videos
Crédit : Apple

Surprise, Apple a annoncé de nouvelles options d'accessibilité pour l'iPhone par voie de communiqué, à quelques jours seulement de la conférence d'ouverture de la WWDC (Worldwide Developers Conference) 2026. Il est probable que la firme n'ait pas le temps d'évoquer ces fonctionnalités à venir lors de son événement, ce qui expliquerait pourquoi elles sont dévoilées dès à présent. Apple ne cite jamais la mise à jour iOS 27, mais on comprend que les nouveautés seront introduites avec cette version.

L'iPhone va prendre en charge les sous-titres générés automatiquement pour les vidéos personnelles. Si de plus en plus de plateformes, comme YouTube, proposent ce type de fonction, Apple va l'étendre à toutes les vidéos lues sur l'iPhone, même celles qui sont stockées localement. “Les vidéos peuvent afficher la transcription des dialogues parlés même lorsqu'aucun sous-titre n'est déjà fourni”, explique l'entreprise. L'affichage des sous-titres peut être personnalisé dans le menu de lecture vidéo ou dans les Réglages. Dans un premier temps, il sera disponible uniquement aux États-Unis et au Canada, en anglais. Mais d'autres régions et langues seront supportées par la suite.

Apple Intelligence au service de l'accessibilité sur iPhone

Apple Intelligence va fortement progresser avec iOS 27 grâce aux modèles Gemini de Google. La fonction VoiceOver va en profiter pour “fournir des descriptions plus détaillées des images dans tout le système”, apprend-on, y compris le contenu des photographies, des factures numérisées ou des documents personnels. Appuyer sur le bouton Action de l'iPhone permet de poser rapidement une question sur ce qui se trouve dans le viseur de l’appareil photo et d'obtenir une réponse détaillée.

iPhone loupe
Crédit : Apple

L’application Loupe utilise quant à elle l’IA pour “offrir une exploration assistée et une description visuelle dans une interface à contraste élevé conçue pour les personnes malvoyantes”. Là aussi, le bouton Action des derniers iPhone donne la possibilité de poser rapidement des questions sur ce qui est affiché à l'écran. Il est également possible de zoomer ou d'allumer la torche par commande vocale. Les commandes vocales deviennent d'ailleurs plus intuitives et s'adaptent au langage naturel.


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