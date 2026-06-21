Microsoft : Copilot va bientôt arrêter de mettre le nez dans vos fichiers sensibles, voici comment

Microsoft s’apprête à effectuer un changement de taille concernant son assistant d’IA Copilot. Celui-ci devrait ainsi arrêter de fouiller dans vos dossiers les plus sensibles sans votre autorisation.

copilot suppression
Crédits : 123RF

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft aura misé gros concernant son assistant d’IA. Effectivement, Copilot est partout sur Windows 11, qu’on le veuille… ou non. D’ailleurs, Copilot va s’installer automatiquement sur certains PC Windows 11. Et pourtant, nombre d’utilisateurs boudent l’IA de Microsoft pour diverses raisons. Et si Microsoft ne sait plus où mettre Copilot, l’entreprise a tendance à recycler de vieilles idées.

En bon assistant d’IA intégré à un ordinateur, Copilot a tendance à être curieux. Un peu trop curieux. L’IA est ainsi en mesure de fouiller dans la plupart de vos fichiers, ce qui peut s’avérer dangereux pour votre PC Windows. En effet, il est important de rappeler qu’une faille de sécurité critique dans Microsoft Copilot permet aux pirates de voler nos données en un clic.

Copilot : quand l’IA de Microsoft est un peu trop curieuse

Et pourtant, cela n’empêche pas Copilot de mettre le nez dans des fichiers confidentiels. Ces derniers peuvent être sécurisés par Microsoft Purview, une plateforme de gestion des données destinée aux clients professionnels. Celle-ci permet, par exemple, de classer un fichier « confidentiel », une option qui permet de chiffrer ce dernier.

Mais jusqu’à présent, Copilot ne tenait pas compte de cette option de confidentialité et analysait tout de même les fichiers concernés. Mais c’est bientôt terminé. En effet, Microsoft modifie un paramètre de Purview, qui permet d’interdire à l’IA de mettre son nez partout, notamment dans des dossiers confidentiels.

Ainsi, une fois cette option activée, Copilot ne pourra plus accéder à certains fichiers de type Microsoft Word, Excel ou encore PowerPoint, que l’IA de Microsoft peut créer à votre place. Référencée sous le numéro MC1297982 dans le Message Center, cette modification est en cours de déploiement.

La « curiosité » de Copilot semble ne pas avoir de limite. L’IA de Microsoft utilise par exemple vos données Bing et Edge par défaut. Et, si Copilot vous agace, voici comment le désinstaller sur Windows 11

Source : Microsoft


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