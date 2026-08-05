Jusqu’à 550 € de remise sur le Galaxy Z Flip 8 avec les Buds 4 Pro offerts : l’offre de précommande vit ses dernières heures

Le compteur retombe bientôt à zéro. L’offre de lancement qui fait chuter le Galaxy Z Flip 8 sous la barre des 800 € s’achèvera avec la fin des précommandes, et rien ne dit qu’une remise aussi généreuse reviendra avant longtemps.

Voir l’offre Galaxy Z Flip 8 chez Samsung

Samsung a mis le paquet pour le lancement de ses nouveaux pliables, avec des remises qui grimpaient jusqu’à 550 € sur le nouveau Galaxy Z Flip 8, avec une paire de Galaxy Buds 4 Pro ajoutée automatiquement dans le panier sans frais supplémentaires. Cette fenêtre se referme le jeudi 6 août 2026 à 23h59, en même temps que la période de précommande.

Comment profiter du Galaxy Z Flip 8 à moins de 800 €

Samsung propose une série d’offres pour le lancement du Galaxy Z Flip 8. Vous pouvez cumuler plusieurs réductions. D’abord, le code promo NEWLIVE retranche 300 € au panier. Et ensuite, en payant par PayPal, vous bénéficiez d’une remise supplémentaire de 150 €.

Samsung propose également une remise de base de 50 € sur la version 256 Go et de 100 € sur la version 512 Go. Les deux variantes profitent ainsi respectivement d’une réduction totale de 500 € et de 550 €.

Le Galaxy Z Flip 8 256 Go passe à 799 € au lieu de 1 299 € avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal

avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal La version 512 Go passe à 949 € au lieu de 1 499 € , avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal.

, avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal. Galaxy Buds 4 Pro offerts sur les deux variantes avec le code NEWLIVE

Comme d’habitude, Samsung propose également une offre de reprise qui permet de réduire davantage le montant d’achat au panier. Et ce n’est pas tout, le constructeur offre également 6 mois d’abonnement Google AI Pro offerts, jusqu’à -30% sur l’écosystème Galaxy en ajoutant des produits supplémentaires au panier, ou encore la possibilité de renvoyer le smartphone dans les 60 jours et de se faire rembourser.

Les atouts du Galaxy Z Flip 8

Samsung revendique son modèle le plus fin et le plus léger à ce jour, avec 180 grammes sur la balance et 6,1 mm d’épaisseur une fois déplié. L’écran principal grimpe à 6,9 pouces et la dalle externe de 4,1 pouces permet de gérer notifications, widgets et selfies sans avoir à ouvrir l’appareil.

Pour ce qui est de la photo, un capteur principal de 50 MP est épaulé par un ultra grand-angle de 12 MP. La batterie de 4 300 mAh promet jusqu’à 31 heures de lecture vidéo, largement de quoi couvrir une journée d’usage courant.

Avec l’offre de lancement de Samsung, le Z Flip 8 passe au prix d’un milieu de gamme premium, une opportunité à ne pas manquer pour le pliable à clapet le plus abouti de la marque à ce jour. Il ne reste donc plus que quelques heures pour en profiter.