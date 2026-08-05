Google Chrome streame enfin Netflix en 4K sur Windows 11

Il aura fallu attendre longtemps, mais cette fois, ça y est : vous pouvez lancer Netflix dans Chrome sous Windows 11 et profiter de la 4K de votre écran. Un retard que le navigateur de Google rattrape enfin.

Netflix Chrome 4K
Crédits : 123RF

Vous pouvez regarder Netflix sur à peu près n’importe quel appareil. Smartphone, tablette, PC, téléviseur… En revanche, l’expérience ne sera pas tout à fait la même selon le support choisi. Par exemple, si vous lancez le service de streaming sur le navigateur Chrome, vous avez accès au mieux à une image en 1080p. Dommage si l’ordinateur est relié à un écran capable d’afficher de la 4K. Jusqu’à présent, il fallait se rabattre sur Edge de Microsoft. C’est désormais de l’histoire ancienne, en tout cas sur Windows 11.

En toute discrétion, Netflix a mis à jour sa page concernent les navigateurs pris en charge. Dans un tableau récapitulatif, on peut voir que la ligne mentionnant Chrome version 117 ou ultérieure s’accompagne d’une résolution vidéo maximale “jusqu’à Ultra HD (2160p)“. Comme Edge donc. Firefox et Opera, les deux autres navigateurs compatibles, restent plafonnés à la Full HD. Mais attention, il y a d’autres prérequis.

À vous la 4K via Chrome sur Windows, si vous remplissez les conditions

Comme l’indique Netflix, le streaming en 4K via Chrome (ou Edge) nécessite aussi une carte graphique Nvidia GeForce 1050 ou AMD Radeon RX 400 Series au minimum. Côté processeur, un Intel Core de 7e génération ou plus récent est exigé. Une puce AMD Ryzen fonctionne aussi. Windows 11 et les pilotes des composants doivent être à jour. Dans certains cas, il faut également installer le codec HEVC, requis pour la prise en charge de la 4K dans le navigateur.

Lire aussi – Google Chrome pourrait bientôt se mettre à jour automatiquement sans que vous vous en rendiez compte

Sans oublier bien sûr un écran capable d’afficher une image en 2160p 60 Hz. S’il n’est pas intégré, une connexion compatible HDCP 2.2 devra être de la partie. Quant à la vitesse de connexion, elle doit atteindre au minimum les 15 mégabits par seconde. Sur MacOS, Chrome est toujours limité au 1080p, au contraire de Safari. Notez que côté Windows, Edge garde encore un avantage sur Google avec la prise en charge du HDR dans les programmes de Netflix.


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