Le Galaxy Z Fold 9 pourrait régler le défaut le plus détesté des smartphones pliables

La pliure reste le dernier grand défaut des smartphones pliables. Samsung travaillerait déjà sur une parade destinée à son futur Galaxy Z Fold 9. Le fabricant coréen s’attaquerait cette fois directement au verre de la dalle.

samsung galaxy z fold8

Les smartphones à écran pliant ont beaucoup progressé en quelques années. Les charnières se sont renforcées, les châssis ont fondu, les dalles gagnent en luminosité. Un défaut résiste pourtant à toutes les générations, cette marque horizontale qui court au milieu de l’écran interne. Les fabricants la réduisent chaque année sans jamais la faire disparaître complètement. La course se poursuit en coulisses, et cinq pliables sont déjà en développement chez Samsung pour 2027.

Le Galaxy Z Fold 9 figure parmi eux, et son écran concentrerait déjà les efforts du constructeur coréen. La firme voudrait dépasser les solutions déployées sur la génération actuelle. Le Galaxy Z Fold 8 et son écran élargi sont passés entre nos mains dès sa sortie. L’évolution suivante se jouerait sur le verre de protection lui-même. Le lancement de la gamme n’interviendra pas avant l’an prochain. Les ingénieurs disposent encore de plusieurs mois pour finaliser leur travail.

L’écran du Galaxy Z Fold 9 pourrait recevoir un verre aminci uniquement en son centre

Le futur écran du Galaxy Z Fold 9 reposerait sur un procédé baptisé CTG, pour Center-etched Thin Glass. Selon ZDNet Korea, qui cite des sources industrielles, Samsung Display amincirait uniquement la partie centrale du verre, là où se forme la pliure. Le reste de la surface conserverait une épaisseur supérieure. Le verre ultrafin employé aujourd’hui, appelé UTG, affiche la même finesse partout. Cette bande subirait une gravure ciblée, d’où le nom donné à cette technologie. Le pliage deviendrait plus souple et la trace laissée par les ouvertures répétées s’atténuerait.

La méthode n’est pas encore au point, la dalle devant paraître parfaitement plate une fois dépliée. Le CTG pourrait n’équiper qu’une partie de la gamme Galaxy Z Fold 9, attendue l’an prochain. Les modèles concernés restent inconnus et la décision tomberait au dernier trimestre de cette année. Samsung a déjà atténué la pliure de ses pliables avec du titane, mais le verre lui-même n’avait jamais changé depuis ses débuts. Un vitrage plus épais sur les bords limiterait en prime le risque de casse. Reste à savoir si la différence se verra vraiment à l’œil nu.


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