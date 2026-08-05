iPhone 18 : la date de lancement enfin révélée ? Apple nous livre un indice de taille

Apple vient d’envoyer son traditionnel mémo aux employés en préparation de sa keynote de présentation de l’iPhone 18. Cela signifie une chose : nous avons une fenêtre de lancement pour le prochain smartphone de la firme. En rassemblant les indices, il se pourrait même que l’on ait une date exacte.

Maintenant que Samsung a présenté aux yeux du monde ses nouveaux smartphones pliables, Apple a le champ libre pour dévoiler l’iPhone 18 Pro et son mystérieux iPhone Ultra, qui viendra justement concurrencer les pliants coréens. Comme chaque année, on s’attend à ce que la keynote ait lieu début septembre. Traditionnellement, la firme de Cupertino opte pour la deuxième semaine du mois. Tout porte à croire que cela sera encore le cas cette année.

On en veut pour preuve le non moins traditionnel mémo envoyé durant l’été aux employés des Apple Store, qui ont une nouvelle fois été conviés à participer à l’événement pour réaliser diverses tâches : accueillir les invités, assister la sécurité, organiser les allées et venues, etc. Selon les informations de Bloomberg, ce mémo viendrait donc être envoyé aux équipes étatsuniennes, annonçant une keynote pour “la première moitié du mois de septembre”.

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Voici quand l’iPhone 18 et l’iPhone Ultra pourraient être présentés

Pour le moment, la deuxième semaine de septembre semble donc confirmée. Mais un autre indice pourrait permettre de deviner la date exacte. Cette année, le Labor Day, l’équivalent étatsunien de la fête des droits des travailleurs, tombe le lundi 7 septembre. Or, Apple pourrait vouloir éviter de déplacer ses équipes réquisitionnées dans les Apple Store durant un jour férié. Ainsi, comme l’explique Bloomberg, il semble très probable que la keynote de présentation des prochaines aura lieu le mercredi 9 septembre.

Bien sûr, cela ne suffit pas à affirmer avec certitude que cette date est la bonne. Mieux vaut donc attendre une confirmation officielle de la part d’Apple avant de marquer l’événement sur votre agenda. Du reste, la keynote ne devrait plus avoir grand-chose à nous apprendre sur les futurs flagships, qui ont fait l’objet de nombreuses fuites ces derniers mois. Le point de crispation se trouvera une nouvelle fois au niveau des prix, qui s’annoncent particulièrement salés cette année à cause de la crise de la RAM.