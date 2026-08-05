ChatGPT : cette fonctionnalité qui rend vos conversations plus lisibles est désormais disponible pour tout le monde

OpenAI a annoncé le déploiement d’une fonctionnalité jusqu’ici réservée à certaines formules d’abonnement auprès de tous les utilisateurs. Grâce à celle-ci, finis les gigantesques blocs de texte qui obstruent la vue dans une conversation avec l’IA.

Quand OpenAI n’est pas occupée à faire du damage control de son IA qui pirate des entreprises sans qu’on le lui demande, elle tente de noyer le poisson en déployant de nouvelles fonctionnalités auprès de ses utilisateurs. C’est ainsi que, l’air de rien, la firme a publié un billet de blog ce mardi 4 août où elle détaille la petite nouveauté qu’elle a implémentée à son outil. Nouveauté qui, en réalité, n’en est pas vraiment une.

En effet, OpenAI annonce que les utilisateurs de la formule Entreprise et Éducation peuvent désormais d’une fonctionnalité jusque-là réservée aux abonnés aux formules plus onéreuses. Juste après l’annonce du retrait de DALL-E de GPT, qui n’est pas sans rappeler la récente mise à mort de Sora, c’est donc avec une légèreté pour le moins étonnante au vu du contexte que la société est fière de nous dire que les conversations avec son IA deviennent plus lisibles.

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ChatGPT déploie cette fonctionnalité à tous les utilisateurs avec un abonnement

La fonctionnalité en question permet donc de transformer des longs textes (plus de 10 000 caractères pour être précis) en fichier .txt lorsque ce dernier est collé dans une conversation. Fini donc de devoir scroller pendant (au moins) des heures pour remonter en haut du chat lorsque celui-ci comporte d’interminables diatribes de votre part. Une fonctionnalité dont les utilisateurs se trouvant sur les formules Plus, Pro et Business profitent déjà depuis le mois de mars.

Si vous préférez malgré tout que le texte s’affiche en entier, il suffit de cliquer sur l’option dédiée qui apparaît sur la bulle de chat. Une fonctionnalité qui arrive après l’amélioration du mode vocal qui permet de contrôler sans PC sans toucher au clavier et le déploiement de ChatGPT Work, capable de travailler seul sur des dossiers professionnels. Le futur.