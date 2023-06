Xiaomi a officialisé l’arrivée en Europe de plusieurs nouveaux robots aspirateurs venant occuper l’entrée et le milieu de gamme de la marque chinoise. Nous vous proposons de découvrir avec nous le Robot Vacuum S12 qui débarque au prix de 299,99 €. Un tarif qui vient tout naturellement le placer face au Midea m9 testé par nos soins ici.

Test réalisé par Emmanuel Armanet

Comme souvent, ou ne pas dire toujours, les produits technologiques arrivent dans un premier temps dans le haut de gamme avant de descendre progressivement vers des strates tarifaires plus abordables. Les robots aspirateurs ne font pas exception à la règle et il est donc possible de trouver aujourd’hui des appareils aspirant et lavant les sols pour moins de 300 €, alors qu'il fallait compter plus de 1000 euros pour ce type de produit il y a 3 ou 4 ans.

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 est donc un deux-en-un au prix contenu qui s’explique notamment par l’absence de quelques technologies telles que le relevage de la serpillère au passage des tapis ou encore une station multifonctionnelle. Elle ne servira donc dans le cas présent qu’à recharge le robot.

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Robot Vacuum S12 arrive dès à présent sur le marché au prix de 299,90 €. On le retrouve chez les revendeurs habituels de la marque, mais aussi directement sur la boutique en ligne de Xiaomi. Le produit est proposé en blanc uniquement et il sera simplement accompagné en accessoires d’un second filtre pour son bac à poussière et d’un outil de nettoyage.

Tout récemment officialisé, ce modèle n’a pas encore les honneurs d’une page spécifique consacrée à ses consommables. Cependant, il semblerait qu’il accepte les serpillères de certains Roborock ou encore du Xiaomi Mi Robot 1S lancé il y a 4 ans.

Un design simple et efficace

Comme quasiment tous les produits de ce type, le Robot Vacuum S12 adopte un format circulaire et une couleur blanche. Le choix du blanc ne semble pas forcément aussi attendu, car les classiques aspirateurs traineaux ont droit à des déclinaisons chromatiques bien plus audacieuses. L’appareil mesure 350 x 350 mm avec au-dessus la traditionnelle tourelle qui abrite le télémètre laser utilisé pour la navigation.

Xiaomi n’est pas avare d’informations techniques sur ce dispositif. On apprend qu’il effectue un balayage sur 360° jusqu’à une distance de 8 m avec une extrême précision, puisqu’il aurait une déviation de seulement 2,5 %. Cet appendice est un peu moins proéminent que la moyenne et de ce fait la hauteur générale du robot aspirateur est de seulement 94,5 mm. C’est 2 mm de moins que le Midea M9 : une différence qui peut sembler minime, mais qui peut faire la différence lorsqu’il s’agira de passer sous un meuble. Les plastiques sont plutôt de bonne facture avec une finition mate et non glossy comme les concurrents plus onéreux. Cela donne un aspect un peu moins premium, mais qui ne fasse de véritable différence à l’usage. L’avant de la machine accueille un robuste parechoc ainsi que quelques capteurs supplémentaires.

Une bonne partie du dessus se soulève pour donner accès à un bac à poussière d’une capacité de 320 ml combiné au réservoir d’eau qui affiche lui un volume utile de 170 ml. C’est mieux que le Midea pour la poussière, mais un peu moins bien pour l’eau. Xiaomi a eu la bonne idée de glisser sous ce capot un logement pour l’outil de nettoyage et une explication de l’utilisation des deux boutons de son Robot Vacuum S12. Le premier pour lancer la machine ou l’éteindre et le second pour la faire revenir à sa station. On se passe donc de la fonction de nettoyage localisé.

Retournons à présent l’aspirateur. On trouve une organisation assez courante là aussi, avec deux routes motrices et une roue directionnelle. La brosse centrale combine des poils en nylon et un cœur en caoutchouc souple. Le Robot Vacuum S12 est équipé d’une brosse latérale qui vient se mettre en place sans outil. Elle est dotée de poils nylon plus loin qu’habituellement et viendra donc chercher la poussière un peu plus loin. À l’arrière, un large pad en microfibre est monté sur un support vibrant dont Xiaomi ne communique pas la fréquence des vibrations ni la pression exercée sur la surface lavée. Le dessous de l’aspirateur accueille les capteurs de vide qui éviteront des chutes à l’approche d’un escalier.

Une bonne puissance d’aspiration, mais une petite batterie

Le Robot Vacuum S12 dispose d’un moteur capable de lui offrir une puissance d’aspiration de 4000 Pa. Un chiffre tout à fait correct dans cette gamme de prix. C’est la même puissance que le Midea M9 vendu sensiblement au même prix. Pour rappel, le Roborock S7 plafonne quant à lui à 2500 Pa. Du côté batterie, l’accumulateur intégré affiche une capacité de 3200 mAh, 3200 mAh seulement serait-on tenté de dire, car la concurrence propose le plus souvent une batterie de 5200 mAh. Xiaomi annonce un temps de fonctionnement moyen de 130 minutes. Voilà qui, en théorie, devrait suffire à la plupart des consommateurs. Le Midea M9 est quant à lui donné pour 50 minutes d’autonomie supplémentaire avec sa batterie de 5200 mAh.

Une station ultra compacte

La station ne sert ici qu’à recharger le robot. Elle est donc très compacte : 152 x 74,6 x 99,5 mm. Elle trouvera donc facilement sa place. Elle n’affiche cependant pas de système de gestion de la longueur de son câble d’alimentation. Nous avons été étonnés par les points de contact qui font transiter l’électricité de la station vers le Robot Vacuum S12. Du côté de la station, nous n’avons pas face à nous deux zones de petites zones métalliques qui viennent se positionner face à celles de l’aspirateur. Xiaomi a opté pour deux larges bandes montées sur ressort. Cela permet d’éviter un problème rencontré de temps à temps autre : le robot ne vient pas se positionner parfaitement sur sa station et donc ne se recharge pas. Ici, même s’il n’est pas tout à fait en face, il pourra faire le plein. Un système malin donc.

Une mise en œuvre facile

Le carton très compact dissimule tout ce qu’il faut et en quelques minutes le Robot Vacuum S12 est opérationnel. Nous remettons le bac à poussière après avoir fait le plein d’eau. Le positionnement de la station réclame quelques minutes de réflexion. En effet, elle est très légère et doit donc être parfaitement calée, surtout à l’arrière, car le poids et la puissance du robot peuvent éventuellement la faire légèrement bouger. Notons au passage qu’elle n’intègre pas de bloc d’alimentation qui est relégué donc sur le câble. C’est un peu moins esthétique avec un bloc de plastique blanc qui vient « trainer au sol » si vous utilisez comme nous une rallonge. L’écueil est moins sensible évidemment sur une prise murale.

Une fois la brosse latérale en place et les différentes cales de transport ôtées, nous positionnons le Robot Vacuum S12 sur sa station et nous commençons son installation par le biais de l’application Xiaomi Home, une application portail qui regroupe tout l’écosystème connectée de la marque.

Une application complète

Si vous disposez d'autres Xiaomi, sachez que c'est la même application qui gère tout, qu'il s'agisse des ampoules LEDS que les trottinettes ou encore les alarmes. L’interface pourra vous sembler un peu confuse. Prenez un peu de temps pour organiser celle-ci en utilisant par exemple les raccourcis vers vos appareils préférés. Les ampoules par exemple ne nécessitent une intervention fréquente et peuvent éventuellement quitter l’écran d’accueil. Pensez aussi à organiser l’équipement par pièce de la maison.

L’écran de contrôle de l’aspirateur reprend les grands traits de celui du Xiaomi Robot Vacuum X10+ récemment testé par nos soins avec cependant moins d’options, car nous avons affaire ici à un produit moins haut de gamme.

Le volet consacré à la station d’accueil disparait logiquement, car elle ne sert ici qu’à la recharge. La page d’accueil affiche la carte de l’espace de travail, lorsque celle-ci a été dressée, et le Robot Vacuum S12 parvient à distinguer des pièces dans ledit espace. Il sera donc possible de lui dire de ne traiter qu’une zone parmi les trois trouvée dans notre exemple.

Pour chaque pièce, l’utilisateur peut adopter des réglages différents. Il s’agit de choisir entre l’aspiration ou le lavage seul ou bien les deux combinés. La puissance d’aspiration est ajustable sur quatre niveaux : silencieux, standard, fort et turbo. Pour le lavage, on parle de niveau d’eau. Il s’agit de la quantité d’eau qui sera injectée a priori et non l’intensité de la vibration de la serpillère. Là, trois niveaux sont proposés : bas, médium et élevé.

Dans les paramètres, nous trouvons la gestion des cartes avec la possibilité d’en créer plusieurs lorsque l’aspirateur-robot est utilisé dans plusieurs pièces ou étages. Une carte peut être modifiée : les pièces automatiquement reconnues vont pouvoir être subdivisées ou nommées. L’application permet par ailleurs de mettre en place des murs virtuels ou des zones restreintes en quelques secondes. Cela peut être très utile pour éviter un tapis, car pour rappel le Robot Vacuum S12 ne dispose pas de système de relevage de sa serpillère. On retrouve ensuite un outil de programmation des nettoyages. La fonction « Aspirer sur les bords » soigne l’aspiration sur les bordures de la carte et « Nettoyage secondaire » permet de faire un second passage pour un nettoyage poussé.

Une aspiration au rendez-vous, mais un lavage limité

Le premier lancement dans notre zone classique de test, pour rappel un couloir et une entrée représentant une surface totale de 22 m2 avec du carrelage, deux tapis ras et quelques meubles, permet au robot d’établir la carte.

Nous apprécions d’emblée une navigation plutôt précise, bien que les contacts avec les plinthes et bas de meubles soient assez fréquents. Le robot n’hésite donc pas à aller au plus près. Nous lançons ensuite un premier nettoyage / lavage avec les paramètres médians (normal donc pour l’aspiration, et médium pour le lavage). La zone de travail est donc bien couverte avec peu d’espace oublié. Le Robot Vacuum S12 a mis en moyenne 16 minutes pour faire son travail sur les 13 m2 traités. Un temps dans la moyenne par rapport à la concurrence.

10 Plus , mais les feuilles d’un ficus en mauvaise forme sont toujours là. En revanche, les poils du chien et la terre ramenée sur les tapis ont disparu. Le bac à poussière est rapidement plein et un vidage tous les deux ou trois passages semblent nécessaires. Nous réitérons l’opération en poussant la puissance d’aspiration sur « Fort » : les feuilles sont toujours là, mais sachez qu’elles résistent même à des concurrents plus puissants.

Le premier lavage nous laisse perplexes, car le sol apparait quasiment sec. Nous vérifions le pad en microfibres : il est effectivement humide, cela fonctionne donc, mais la quantité d’eau est trop peu importante pour que le Robot Vacuum S12 n’effectue dans les faits qu’un dépoussiérage et non un véritable lavage. Là aussi nous poussons au maximum le volume d’eau utilisé et c’est un peu mieux sans transfigurer totalement la donne. Cet appareil ne devrait pas vous épargner le passage d’une serpillère manuelle. Faute de fonction de lavage et de séchage de la microfibre sur la station, Xiaomi conseille de l’enlever après chaque passage pour la passer sous l’eau et la faire sécher à l’air afin de limiter l’apparition des odeurs.

L’option cachée qui fait la différence ?

Un détail nous chagrine. On ne retrouve pas la navigation en zigzags et en Y annoncée par la marque, mais seulement les classiques zigzags. Nous décidons donc d’explorer menus et sous-menus de l’application… Bingo. Dans « Paramètres » puis « Paramètres du robo aspirateur » la ligne « Mode d’aspiration et lavage » attire notre attention. Elle donne le choix entre les modes standard et professionnel. En passant en mode professionnel, le Robot Vacuum S12 adopte donc la navigation zigzags + Y comme vous pouvez le voir sur les captures écran. L’opération est plus longue, on passe de 16 à 24 minutes, les passages plus denses et le sol davantage mouillé. En clair, l’efficacité du nettoyage et du lavage progresse de manière sensible. Malheureusement, le Robot Vacuum S12 produit quelques traces, car il ne relève pas sa serpillère souillée en retournant à sa station.

Nous laissons ensuite trainer quelques obstacles. Une chaussure est évitée assez facilement, mais pas ses lacets. En revanche, tout au long de nos différents essais, ils ne se sont jamais enroulés autour de la brosse. La sangle d’un sac à dos n’a pas été détectée, mais le Robot Vacuum S12 est passé dessus sans conséquence. Avec les réglages par défaut, la grande brosse latérale permet de ramasser la poussière le long des plinthes sans entre en contact avec elles. La fonction « Aspirer sur les bords » ne bouleverse pas vraiment la donne en revanche en pratique.

Difficile de précisément mesurer l’autonomie de ce produit, car le niveau de charge de la batterie n’est pas indiqué en pourcentage, mais simplement sous la forme de barre. Le mode Professionnel évoqué plus haut fait perdre une des cinq barres, soit 20 % de batterie. Cela correspondrait donc à une centaine de minutes d’utilisation, auxquelles il faut enlever la réserve de batterie conservée par le robot pour garantir son bon retour à sa station. Une autonomie donc suffisante.

Enfin, dernier point, et pas des moindres : le Robot Vacuum S12 se montre relativement bruyant, même si vous ne poussez pas sa puissance d’aspiration au maximum.