Meilleures motos électriques : quel modèle choisir en 2022 ?

Les adeptes des deux-roues sont de plus en plus nombreux à passer aux motos électriques. Faciles à entretenir et plus favorables à l’environnement, elles sont aussi dans les bonnes grâces des autorités qui poussent lentement à l'abandon de la motorisation thermique. Mais comment être sûr de faire le bon choix ? Voici notre sélection des meilleures motos électriques du moment.

Les deux-roues électriques connaissent un bel essor ces dernières années. Et si les scooters électriques sont encore la préférence de la plupart des Français, les marques proposent de plus en plus de motos électriques. La demande devrait continuer à augmenter dans les prochaines années avec la multiplication des mesures restrictives contre les moteurs à combustion.

Les ventes de deux-roues électriques ont d'ailleurs explosé ces dernières semaines avec l'instauration du stationnement payant pour les scooters et motos thermiques à Paris. Les équivalents 50 cc et surtout 125 cc sont les modèles qui se vendent le mieux, avec des puissances allant jusqu'à 11 kW (15 ch). Au-delà, on passe sur un segment très sélect qui nécessite un permis moto (A).

Les grosses « cylindrées » dont l'équivalence est supérieure à 125 cc sont encore rares. On retrouve quelques modèles électriques à vocation sportive, mais ils coûtent assez cher.

Notre sélection des meilleures motos électriques 50 cc

Les motos électriques 50 cc sont conçues pour circuler en agglomération à une vitesse maximale de 45 km/h. Si vous cherchez un deux-roues électrique et que vous n'avez aucune intention de vous trimballer en scooter, optez pour une moto électrique.

Elles nécessitent un permis AM (anciennement BSR) réservé aux plus de 14 ans. Si vous êtes né avant le 1er janvier 1988, aucun permis n'est nécessaire. Voici notre sélection des meilleures motos électriques 50 cc.

Super Soco TC Wanderer

Super Soco est l'une des marques de motos électriques les plus populaires en France. Avec la TC Wanderer, elle s’adresse à ceux qui recherchent un modèle 50 cc au design rétro. Son moteur brushless signé Bosh développe 2,5 kW de puissance pour une vitesse maximale à 45 km/h pour se conformer à la législation des moteurs 50 cc.

Cette moto électrique dispose d'une batterie amovible de 60V-32Ah (1920 Wh) qui lui permet de tenir entre 80 et 100 km de route selon le mode de conduite. Vous avez le choix entre 3 modes : éco, normal et sport. Notez qu'il est possible d'acheter une deuxième batterie disponible en option, ce qui porte l'autonomie maximale à 200 km. Chaque batterie se charge intégralement en 3h et 30 minutes.

La TC Wanderer de Super Soco dispose d'un siège arrière pour transporter un passager. La moto est vendue au prix conseillé de 4390 € hors bonus écologique. Le montant du bonus sur ce modèle est de 480 €.

Puissance : 2,5 kW

: 2,5 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Capacité batterie : 1,920 kWh

: 1,920 kWh Autonomie : jusqu'à 100 km avec une batterie et 200 km avec la deuxième batterie (option)

: jusqu'à 100 km avec une batterie et 200 km avec la deuxième batterie (option) Temps de charge : 3h30

: 3h30 Poids : 100 kg

: 100 kg Prix : 4 390 € TTC (3 910 € avec le bonus écologique de 480 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Super Soco TSx

Si vous recherchez une moto électrique Super Soco au design moins vintage que la TC Wanderer, la TSx affiche des lignes plus modernes. Cet équivalent 50 cc est limité à une vitesse de pointe de 45 km/h. Elle est propulsée par un moteur Bosh d'une puissance nominale de 1,9 kW (3kW en crête). Son poids de 89 kg rend sa prise en main facile à tous les débutants.

La TC Wanderer intègre une batterie amovible de 1,8 kWh qui permet d'atteindre une autonomie de 50 à 80 km selon le mode de conduite. L'autre atout de cette moto est qu'elle permet d'ajouter une seconde batterie (disponible en option) pour parcourir des distances deux fois plus grandes. Le caractère amovible des batteries offre par ailleurs plus de flexibilité pour la recharge.

La Super Soco TSx offre un freinage couplé (CBS). Ce système actionne simultanément les deux disques (avant et arrière) de manière équilibrée pour un freinage franc et tout en douceur. La moto dispose en outre d'un système de démarrage sans clé et d'une alarme qui se déclenche automatiquement en cas d'activités suspectes. Ce modèle est disponible au prix de 3 390 euros hors bonus écologique. Comptez 2 940 euros avec le bonus de 450 euros.

Puissance nominale : 1,9 kW

: 1,9 kW Puissance crête : 3 kW

: 3 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Capacité batterie : 1,8 kWh (amovible)

: 1,8 kWh (amovible) Autonomie : jusqu'à 80 km avec une batterie et 160 km avec la deuxième batterie (option)

: jusqu'à 80 km avec une batterie et 160 km avec la deuxième batterie (option) Temps de charge : 5/6 heures

: 5/6 heures Poids : 78 kg

: 78 kg Prix : 3 390 € TTC (2940 € avec le bonus écologique de 450 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Easy-Watts E-Roadster

La E-Roadster de Easy-Watts affiche un design robuste tout en restant très légère. Elle ne pèse que 58 kg, un poids plume qui permet de la manier facilement. Equivalente 50 cc, cette moto électrique promet une autonomie de 90 km à pleine puissance. Elle monte jusqu'à 110 km en mode Eco avec sa batterie de 3,6 kWh.

Pour la vitesse, nous sommes toujours sur un équivalent 50 cm3. Vous ne pourrez donc pas dépasser les 45 km/h malgré le moteur de 3 000W qui est assez puissant pour monter bien plus haut. La batterie de la E-Roadster n'est pas amovible contrairement à celles des deux Soco présentées plus haut. Mais grâce à ces petits sacrifices, cette moto arrive à maintenir un prix plus accessible.

Son tarif conseillé est de 3 389 € hors bonus écologique. Elle est éligible à un bonus de 900 €, ce qui ramène son prix à 2489 € TTC. Il faut juste un permis AM (anciennement BSR) pour la piloter. Aucun permis n'est nécessaire si vous êtes né avant 1er janvier 1988.

Puissance : 3 kW

: 3 kW Vitesse maximale : 45 km/h

: 45 km/h Capacité batterie : 3,6 kWh

: 3,6 kWh Autonomie : jusqu'à 110 km

: jusqu'à 110 km Temps de charge : 6 à 8 heures

: 6 à 8 heures Poids : 58 kg

: 58 kg Prix : 3 389 € TTC (2489 € avec le bonus écologique de 900 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Les meilleures motos électriques équivalentes 125 cc (11 Kw maximum)

La catégorie des motos électriques 125 cc correspond à des modèles développant une puissance allant jusqu'à 11 kw (15 ch). Ces motos nécessitent un permis A1 ou un permis B à condition de l'avoir depuis au moins 2 ans. Les titulaires d'un permis B doivent aussi justifier d'une formation pratique de 7 heures.

Avec des vitesses maximales de +/- 100 km/h, ces modèles offrent plus de liberté pour une conduite urbaine, mais aussi pour rouler sur les routes ou autoroutes (vitesse minimale de 80 km/h). Un choix idéal donc pour les passionnés qui débutent. C'est la catégorie la plus populaire à l'heure actuelle sur le segment des motos électriques.

Super Soco TC Max

Encore une Super Soco. On démarre ici par la TC Max pour la simple raison qu'elle est la moto électrique la plus vendue en France. Ce modèle séduit autant par son style fédérateur que par ses performances confortables. Son moteur brushless de 5 Kw (un peu moins de 7 ch) est capable de la propulser à une vitesse maximale de 100 km/h. Son poids à vide est de 100 kg, mais monte à 121 kg avec la batterie.

La TC Max dispose d'une batterie amovible de 3,24 kWh capable de tenir 80 à 110 km de route selon la vitesse de conduite. Elle bénéficie d'un éclairage Full LED et d'un écran LCD qui affiche les informations importantes. Cette moto électrique dispose par ailleurs d'un système de freinage CBS, d'une alarme de sécurité et d'un système de démarrage sans clé.

Enfin, le modèle est éligible à un bonus écologique de 810 euros, ce qui fait passer son prix conseillé de 5 590 à 4 780 €.

Puissance : 5 kW

: 5 kW Vitesse maximale : 100 km/h

: 100 km/h Capacité batterie : 3,24 kWh (amovible)

: 3,24 kWh (amovible) Autonomie : jusqu'à 110 km

: jusqu'à 110 km Temps de charge : 3 à 4 heures

: 3 à 4 heures Poids : 121 kg

: 121 kg Prix : 5 590 € TTC (4 780 € avec le bonus écologique de 810 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Horwin CR6

La Horwin CR6 arbore un look dynamique inspiré des Café Racer. Elle est propulsée par un moteur de 3,5 kW qui lui permet de monter à une vitesse maximale de 95 km/h. Même si la marque ne fournit pas les informations du 0-100 km, cette moto électrique promet des démarrages et accélérations puissants grâce à son couple moteur de 260 Nm.

La batterie d'un peu moins de 4 kWh promet une autonomie maximale de 120 kilomètres. Il faut environ 4h pour la charger complètement. La moto électrique Horwin CR6 est un peu plus chère que les modèles les plus accessibles de la catégorie. Comptez 6 390 € sans bonus écologique. L’engin est éligible au bonus maximal de 900 €.

Puissance nominale : 3,5 kW

3,5 kW Puissance crête : 6,2 kW

6,2 kW Vitesse maximale : 95 km/h

: 95 km/h Capacité batterie : 3,960 kWh

: 3,960 kWh Autonomie : jusqu'à 120 km

: jusqu'à 120 km Temps de charge : 4 heures

: 4 heures Poids : 107 kg

: 107 kg Prix : 6 390 € TTC (5 490 € avec le bonus écologique de 900 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Zero S

La marque Zero Motorcycles est l'une des pionnières du marché des motos électriques haut de gamme. La Zero S est son modèle le plus équilibré de la catégorie 125 cc. Elle développe une puissance nominale (bridée) de 11 Kw (15 ch), ce qui lui permet de cibler tous les motards disposant d'un permis A1. Pour autant, elle est capable de monter jusqu'à 139 km/h, ce qui dépasse légèrement la vitesse maximale autorisée sur autoroute.

L'autre point fort de cette moto électrique, c'est son autonomie largement au-dessus de la moyenne. Elle va jusqu'à 288 km en usage urbain et jusqu'à 175 km sur autoroute à une vitesse moyenne de 89 km/h. En cycle mixte, le constructeur annonce 219 km d'autonomie. La force de propulsion du moteur est de 109 Nm, ce qui assure des démarrages et accélérations francs.

La Zero Motocycles S pèse 185 kg. Elle est aussi équipée d'un système de freinage antidérapage ABS de 9e génération. Notez que cette moto électrique est disponible en deux versions. La seconde (Power Tank) dispose d'une extension de batterie pour une capacité totale qui est 25% supérieure à la version de base. Elle offre ainsi une meilleure autonomie (359 kilomètres).

C'est une moto électrique très chère. La version de base est disponible à 18 560 € sans bonus écologique. Celle qui dispose d'une meilleure batterie est à 22 289 €.

Puissance nominale : 11 kW

11 kW Puissance crête : 44 kW

44 kW Vitesse maximale : 139 km/h

: 139 km/h Capacité batterie : 14,4 kWh (18 kWh pour la version Power Tank)

: 14,4 kWh (18 kWh pour la version Power Tank) Autonomie : jusqu'à 288 km (version de base) et 359 km (Power Tank)

: jusqu'à 288 km (version de base) et 359 km (Power Tank) Temps de charge : 2 heures (chargeur rapide) et environ 10 h pour une charge de niveau 1 ou 2

: 2 heures (chargeur rapide) et environ 10 h pour une charge de niveau 1 ou 2 Poids : 185 kg

: 185 kg Prix : à partir de 18 560 € TTC (17 660 € avec le bonus écologique de 900 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Les meilleures motos électriques de plus de 125 cc

Cette catégorie s’adresse aux véritables passionnés qui recherchent des performances proches des grosses cylindrées en thermique. Les marques proposent de plus en plus de motos électriques sportives, mais ce segment est encore peu représentatif du marché. Les quelques modèles disponibles s'adressent à des utilisateurs plutôt fortunés.

Harley Davidson LiveWire

Cette moto électrique à vocation sportive est l'une des plus vendues en France. La LiveWire de Harley Davidson continue de séduire de nombreux motards qui souhaitent aborder le virage de l'électrique. Ce ne sont pas les arguments qui manquent à ce modèle : il embarque un moteur développant une puissance de 78 kW, soit 106 ch pour un couple moteur de 116 Nm.

Cette force de population lui permet de monter à une vitesse maximale de 177 km/h, avec en prime des accélérations foudroyantes. La moto abat le 0 à 100 km/h en à peine 3 secondes. Une caractéristique qui devrait plaire aux amateurs de performances. La batterie de 15,5 kWh offre une autonomie maximale est de 235 km en mode éco. L'autonomie minimum annoncée par la marque est de 158 km pour une conduite dégagée sur autoroute.

Et pour recharger la batterie, comptez environ heure avec une borne de recharge en courant continu. La moto est disponible au prix de 33 900 euros hors bonus écologique.

Puissance : 78 kW

: 78 kW Vitesse maximale : 177 km/h

: 177 km/h Capacité batterie : 15 kWh

: 15 kWh Autonomie : jusqu'à 235 km en ville

: jusqu'à 235 km en ville Temps de charge : 1 heure (charge rapide en courant continu)

: 1 heure (charge rapide en courant continu) Poids : 249 kg

: 249 kg Prix : 33 900 € TTC (33 000 € avec le bonus écologique de 900 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Zero DSR

Moins puissante que la LiveWire, mais tout aussi furieuse, la DSR de Zero développe une puissance maximale de 69 ch (52 kW). La puissance continue du moteur est par contre de 30 ch (22 kW). Cette puissance est associée à un couple moteur impressionnant de 146 Nm qui propulse la moto a une vitesse maximale de 163 km/h. Zero n'a pas encore communiqué les performances de la DSR 2023 sur le 0 à 100 km/h, mais la précédente version l'assurait en un peu moins de 4 secondes.

Outre sa puissance impressionnante, cette moto électrique offre une excellente autonomie. Sa batterie de 14,4 kWh offre 262 km d'endurance en ville, 158 km sur autoroute (vitesse moyenne de 89 km/h) et 196 km en cycle mixte. Pour la recharge, comptez 2 heures pour faire le plein à condition d'utiliser le bloc Charge Tank vendu en option.

Notez que la Zero DSR est disponible dans une seconde version Power Tank qui offre 25% d'autonomie en plus. La version de base est proposée au prix de 20 130 € TTC hors bonus écologique.

Puissance nominale : 22 kW

: 22 kW Puissance crête : 52 kW

: 52 kW Vitesse maximale : 163 km/h

: 163 km/h Capacité batterie : 14,4 kWh

: 14,4 kWh Autonomie : jusqu'à 262 km en ville

: jusqu'à 262 km en ville Temps de charge : 1 heure (charge rapide en courant continu)

: 1 heure (charge rapide en courant continu) Poids : 190 kg

: 190 kg Prix : 20 130 € TTC (19 230 € avec le bonus écologique de 900 €)

RETROUVEZ CE MODÈLE SUR LE SITE OFFICIEL

Quel permis pour une moto électrique ?

Les motos électriques suivent les mêmes réglementations qu'une moto classique. Ainsi, un équivalent 50cc ne réclamera qu'un permis AM pour les ados de plus de 14 ans ou le permis B à condition de justifier de 2 ans de conduite et d'une formation pratique de 7 heures pour les nouveaux permis obtenus après mars 2011. Les personnes nées avant le 1er janvier 1988 n'ont pas besoin de permis pour les motos électriques 50xx.

En équivalent 125cc, tout dépend de la puissance du véhicule comme toujours. Pour les motos électriques typées urbaines avec une puissance maximum de 11 kW ou 15 ch, le simple permis A1 suffira. Entre 11 et 35 kW, il faudra passer le permis A2. Et enfin, le permis moto (A) est exigé pour toutes les motos électriques équivalentes grosses cylindrées avec une puissance supérieure à 35 kW.

Quel bonus écologique pour les motos électriques ?

Au même titre que les scooters électriques, les motos électriques profitent de certaines aides financières. À moins de 2kW de puissance, vous pouvez bénéficier de 100 € dans la limite de 20% du prix d'achat. Pour 2kW ou plus, vous profitez de 250 € d'aide par kWh de batterie. Le montant du bonus ne doit pas excéder 27% du prix d'achat de la moto électrique et il est plafonné à 900 €

Dans certaines communes, des initiatives locales en vigueur permettent de faire monter encore plus le montant des aides. Notez par exemple que la mairie de paris accordait un bonus supplémentaire de 400 euros pour les motos électriques à faible puissance (50cc). Mais cette aide a été supprimée en septembre 2022.