Meilleur logiciel de compression de fichiers : lequel choisir ?

Dès qu'il s'agit de compresser, décompresser ou archiver ses fichiers, les logiciels proposés sont nombreux. Mais qui sont les rois ? Notre sélection vous aidera à faire le tri.

Aujourd'hui, Windows, macOS et même Chrome OS proposent une compatibilité native du format de compression ZIP. Mais voilà : c'est loin d'être le format le plus compact, le plus performant ou même le plus répandu finalement. Aussi, il vous faudra forcément passer par une alternative.

Notre sélection des meilleurs logiciels de compression en 2022

7Zip

7Zip est naturellement le choix numéro 1 du marché. Et pour cause : il est open source, totalement libre et gratuit, et compatible avec la grande majorité des formats disponibles sur le web. Notamment le RAR, bien sûr ! Il a également son propre format 7z, qui est de plus en plus populaire et offre de très bonnes performances.

Le plus grand avantage de 7Zip est sa légèreté. Puisqu'open source et libre, il ne cherche pas à embêter ses utilisateurs avec trois tonnes de fonctionnalités, mais va plutôt à l'essentiel. Avec un petit défaut tout de même, là encore souvent commun au milieu : il n'est pas le plus beau graphiquement. Mais qu'importe, tant il fait tout ce qu'on lui demande et plus encore !

WinRAR

La blague la plus répandue sur internet est l'idée d'être le seul utilisateur à payer pour utiliser WinRAR. Et on le comprend : depuis sa création, le logiciel permet qu'on l'installe librement sans jamais à avoir à payer de licence, tant que l'on supporte un petit rappel à chaque utilisation.

La plus grande force de WinRAR est son intégration à même le système Windows, et sa grande facilité d'utilisation. Il suffit de glisser les fichiers de n'importe quelle archive dans n'importe quel dossier système pour que la décompression se fasse. Il propose également une large compatibilité avec tous les formats les plus populaires : du RAR au TAR en passant par le 7Z, tout y est.

PeaZip

PeaZip est, tout comme 7Zip, un logiciel libre, open source et gratuit. Mais celui-ci se focalise un peu plus encore sur un usage nomade. Il est si petit qu'il n'a pas besoin d'être installé pour fonctionner, et peut être lancé de n'importe où en mettant son .exe sur n'importe quel support, comme une clé USB par exemple.

Il n'est pas pour autant dénué de fonctionnalités, et ses performances sont tout aussi bonnes que ses collègues. Il dispose même d'une interface très accessible, bien que celle-ci n'ait pas été traduite en français.

BandiZip

BandiZip fait lui aussi partie des alternatives à 7Zip, et propose lui une interface totalement traduite en français. Son grand avantage est justement cette dernière : avec ses larges boutons et ses explications détaillées, il fait partie des plus simples à utiliser pour les néophytes qui ne savent pas exactement comment fonctionne ce monde de compression et décompression.

Il permet même de prévisualiser les photos compressées dans un dossier, ce qui est un petit plus non négligeable !

The Unarchiver

The Unarchiver est tout simplement la meilleure solution de compression/décompression si vous utilisez macOS. Le logiciel s'intègre nativement au Finder du système d'exploitation, et est disponible directement sur l'App Store. Ce qui veut aussi dire que vous ne raterez jamais l'une de ses mises à jour !

Très simple à utiliser, compatible avec de nombreux formats comme le RAR ou le 7z, il n'a rien à envier à ses concurrents. Utilisateurs de macOS : c'est tout simplement un immanquable, qui est si bon que l'on a l'impression qu'il est fournit d'office avec le système d'exploitation.

Pourquoi utiliser un logiciel de compression ?

Il n'y a vraiment que des avantages à utiliser un logiciel de compression/décompression. Vous le savez : même si les disques durs externes et autres mémoires flash sont de plus en plus performants, les fichiers sont eux aussi de plus en plus lourds. Au bout, on finit toujours par avoir la place pour sensiblement le même nombre de fichiers à transporter d'un point A à un point B, ou à envoyer sur le net à nos amis. Mais voilà : parfois, il faut faire de la place.

C'est là que la compression entre en jeu. Grâce à des logiciels comme 7Zip ou encore WinRAR, vous pouvez gagner de précieux mégaoctets en compressant vos fichiers dans un format qui prendra moins de place sur votre support de stockage.

C'est là le premier avantage bien sûr, mais ce n'est pas le seul ! La compression permet également de créer un seul fichier qui en intègre plusieurs à la fois, comme un album photo complet ou de nombreuses musiques à la fois. Pour un envoi, il n'y a rien de plus pratique pour permettre à ses amis et ses proches de ne gérer qu'un seul téléchargement.

Et évidemment, si vous êtes du genre à archiver des souvenirs numériques de la sorte, une compression efficace est très importante. Vous pouvez même sécuriser vos fichiers grâce à l'utilisation d'un mot de passe, pour être sûr que vos souvenirs soient protégés au maximum.