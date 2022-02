Meilleurs logiciels de montage vidéo gratuits pour PC et Mac

Il existe plusieurs logiciels de montage vidéo sur PC et Mac. Certains noms s'imposent comme les incontournables du marché, mais ces programmes coûtent cher. Si vous recherchez un logiciel de montage vidéo gratuit pour mener à bien vos projets, voici notre sélection des meilleures solutions du marché.

Les logiciels de montage vidéo sont en vogue avec l'explosion du nombre de créateurs de contenus YouTube, Instagram ou encore TikTok. Les acteurs des réseaux publient généralement leurs vidéos après y avoir apporté des modifications. À moins d'être prêt à dépenser près de 300 € par an pour une solution comme Adobe Premiere Pro, un logiciel de montage vidéo gratuit pourrait très bien convenir pour vos réalisations.

Notre article s'adresse donc à ceux qui recherchent une solution riche en fonctionnalités, mais gratuite pour effectuer des montages complets sur ordinateur. Ces logiciels conviendront aussi bien aux professionnels qu'aux particuliers qui veulent effectuer de petites modifications de leurs vidéos de vacances ou d'anniversaire. Voici donc les meilleurs logiciels gratuits de montage vidéo sur PC.

Shotcut

C'est un logiciel de montage vidéo totalement gratuit et Open Source. Shotcut offre de nombreuses fonctionnalités pour effectuer quasiment n'importe quel type de modification. Il est multiplateforme et peut être utilisé sous Windows, macOS et Linux. Son interface n'est pas forcément intuitive de prime abord, mais si vous êtes habitués à ce genre d'outils, vous devrez pouvoir prendre vos marques rapidement. L'interface présente les clips source dans un panneau en haut à gauche, une fenêtre d'aperçu à droite et la timeline sur la partie inférieure.

L'interface a également l'avantage d'être personnalisable et modulaire. Vous pouvez détacher des panneaux pour ne garder que ceux dont vous avez besoin. Pour en venir aux fonctionnalités, ce logiciel de montage est assez complet et vous permet d'arranger et de retirer des séquences à votre guise, d'ajouter des filtres visuels, des transitions, du texte ou encore des filtres sonores.

Shotcut prend en charge quasiment tous les formats audio et vidéo grâce à l'intégration de la librairie FFmpeg. Vous pouvez par ailleurs exporter des vidéos jusqu'en définition 4k.

TÉLÉCHARGER SHOTCUT SUR LE SITE DE L'ÉDITEUR

Hitfilm Express

Ce logiciel de montage vidéo gratuit est aussi compatible avec les plateformes Windows et macOS. Malgré sa gratuité, il offre des fonctionnalités dignes des meilleures solutions payantes. Que vous soyez un débutant ou un éditeur avancé, vous serez en mesure d'obtenir des résultats étonnants. L'interface est assez proche de ce que vous avez avec la plupart des logiciels de montage vidéo.

Avec les nombreuses fonctionnalités proposées, vous prendrez logiquement un certain temps pour vous y retrouver. Hitfilm Express intègre des effets spéciaux que vous pouvez ajouter à vos vidéos pour impressionner vos amis ou abonnés. Vous y trouverez des outils de découpe avancés, des filtres vidéo et audio ainsi que des outils de composition.

Le logiciel propose également des animations 3D et effets de transition qu'on retrouve rarement dans une solution gratuite. Enfin, vous pouvez exporter directement vos projets sur YouTube ou localement si vous le souhaitez dans une définition allant jusqu'à la 4K.

TÉLÉCHARGER HITFILM EXPRESS SUR LE SITE DE L'ÉDITEUR

VSDC Vidéo Editor

VSDC est un logiciel de montage vidéo gratuit compatible uniquement avec la plateforme Windows. Il permet créer des vidéos avec différents profils pour exporter le résultat final selon le format ou la plateforme de destination. Pour ce qui est des fonctionnalités d'édition, VDSC vous permet d'appliquer différents filtres et effets aux vidéos et la bande sonore. Vous pouvez également corriger la couleur des objets, ou encore ajouter des transitions pour la passage d'une séquence à une autre.

Avez VSDC Vidéo Editor, il est possible d'exporter des vidéos en définition HD et 4K directement vers YouTube. Les profils prédéfinis proposent également les destinations Facebook, Twitter ou encore Instagram. Pour ce qui est de l'interface, le logiciel pourrait vous intimider par la présence de ses barres d'outils complexes et encombrantes. Mais globalement, on retrouve la présentation classique des éditeurs de vidéos, à savoir une timeline pour gérer les agencements ainsi qu'une fenêtre de prévisualisation.

TÉLÉCHARGER VSDC SUR LE SITE DE L'ÉDITEUR

OpenShot

Avec OpenShot, vous pouvez réaliser des montages vidéo de qualité professionnelle avec des animations, des effets de transition ainsi que des agencements de séquences. Le logiciel dispose d'une interface intuitive et facile à prendre en main. Les options d'édition incluent la création d'effet de ralenti, l'accélération ou l'inversion de direction des vidéos.

OpenShot propose également des outils d'amélioration pour corriger la couleur, la luminosité, les niveaux de gris, etc. Quant aux transitions, vous disposez de plus de 400 effets pour changer de scène avec style. Le logiciel vous permet également de créer des superpositions de textes avec des animations 3D. Comme son nom le laisse entendre, cette application est non seulement gratuite, mais Open Source.

TÉLÉCHARGER OPENSHOT SUR LE SITE DE L'ÉDITEUR

Davinci Resolve

Davinci Resolve est indiqué pour des projets complexes et s'adresse davantage aux utilisateurs professionnels qu'aux amateurs. L'éditeur se vante d'ailleurs de compter de nombreux professionnels de la post-production dans le domaine du cinéma parmi ses utilisateurs. Dans ses versions 16 et 17, l'interface a été allégée, mais elle reste toujours intimidante pour les novices.

Le flux de travail est divisé en plusieurs espaces appelés “pages”. Chacune d'elles est dédiée à des tâches spécifiques. Les agencements s'effectuent sur la page Coupe et Édition. Les effets visuels et animations s'ajoutent depuis la page Fusion. Pour effectuer des corrections des couleurs, vous devrez vous rendre sur la page Couleur, etc. Et vous pouvez basculer d'un flux de travail à un autre en un clic.

DaVinci Resolve est un logiciel de montage vidéo gratuit, mais l'éditeur propose une version payante : DaVinci Resolve Studio qui intègre plusieurs fonctionnalités supplémentaires. Celles-ci incluent un Neural Engine, des outils de 3D stéréoscopique, des filtres et plug-ins audio supplémentaires, mais aussi des outils d’étalonnage HDR avancés.

TÉLÉCHARGER DAVINCI RESOLVE SUR LE SITE DE L'ÉDITEUR

Voilà 5 des meilleurs logiciels gratuits pour effectuer des montages vidéo de qualité professionnelle. Pour toutes les applications listées, les utilisateurs auron besoin d'un certains temps pour prendre leurs marques, surtout s'ils n'avaient pas l'habitude de ce genre d'outils. Mais certaines solutions nécessitent plus de temps d'apprentissage. C'est le cas de DaVinci Resolve, un logiciel que même les éditeurs de Hollywood affectionnent.