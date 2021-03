Black Widow : date de sortie, histoire, acteurs, tout ce que l’on sait sur le film

Les fans attendent avec impatience la sortie du film Black Widow depuis sa première apparition dans le MCU. Scarlett Johansson a su répondre à la perfection aux attentes en incarnant l’espionne russe la plus connue au monde. À l’aube de sa sortie sur Disney+, il est temps de faire un tour d’horizon de toutes les informations à ce jour.

Le film Black Widow se fait attendre depuis plusieurs années, et Disney+ a fait des émules en annonçant son arrivée prochaine sur sa plateforme. Depuis sa première apparition en 2010 dans Iron Man 2, par ailleurs un des premiers films à avoir lancé le MCU, les fans ont demandé à ce que l’espionne russe obtienne son standalone.

Malheureusement, bien que de premières informations sont tombées, l’attente se poursuit. En effet, la pandémie de COVID-19 a chamboulé le planning de sortie de Disney, qui ne cesse de repousser la sortie officielle du film. Pour vous aider à patienter, on vous propose donc un récapitulatif de tout ce que l’on sait à l’heure actuelle sur ce dernier.

📅 Quelle est la date de sortie de Black Widow ?

Black Widow devrait sortir le 9 juillet 2021 sur Disney+. Le film devait initialement sortir en mai de cette année, mais, comme pour beaucoup d’autres productions, la diffusion a été repoussée à cause de la pandémie de COVID-19 à de multiples reprises. Les films Marvel ne sont d’ailleurs pas les seuls concernés. Mort sur le Nil ou encore West Side Story ont eux aussi vu leur date de diffusion retardée.

Pour ne rien arranger, on ne sait pas encore si cette date annoncée par Disney s’applique à la France. En effet, les films sortant généralement le mercredi, Black Widow devrait en toute logique être dévoilé au public le 7 juillet. Seulement, les producteurs n’ont encore révélé aucune information sur le sujet, et ce, pour une raison très simple : la sortie du film va dépendre de la réouverture (ou non) des salles.

📺 Où pourra-t-on regarder Black Widow ?

C’est la grande question. Le film devait normalement sortir en salles, mais la situation étant ce qu’elle est, il s’avère risqué de parier là-dessus. Les cinémas rouvriront peut-être d’ici juillet, mais il est impossible pour l’heure d’en avoir la certitude. Aux États-Unis, la question ne se pose pas : Black Widow sera une exclusivité Disney+. Ce dernier sera disponible pendant 3 mois via le programme Premier Access, qui coûte 30 dollars et qui donne accès à du contenu additionnel.

Problème : ce programme n’existe pas encore en France. S’il n’est toujours pas possible de se rendre au cinéma d’ici cet été, il est probable que les spectateurs français doivent encore attendre quelques mois avant de visionner le film. Cela avait notamment été le cas pour Mulan, sortie le 4 septembre 2020 sur Disney, mais disponible seulement le 4 décembre suivant dans l’Hexagone.

✍🏻 Quelle est l’histoire de Black Widow ?

La dernière apparition de Black Widow n’a pas été des plus heureuses. Attention, spoilers : dans Avengers Endgame, elle décide de se sacrifier pour vaincre Thanos et ainsi sauver le monde. Il va sans dire que le prochain film se passe avant ces événements tragiques. Désolé, il semblerait que Natasha Romanoff n’ait pas survécu à sa chute vertigineuse — du moins pour le moment.

Le film solo se consacre donc à un autre moment de sa vie, presque une origin story sans en vraiment une. Natasha Romanoff a d’ores et déjà complété son entraînement pour devenir Black Widow, mais souhaite revenir sur les traces de son passé pour déjouer une conspiration qui se joue contre elle. Pour cela, elle se fera aider par sa sœur Yelena Belova et du reste de sa famille, elle aussi passée entre les murs de la Chambre Rouge.

À en croire les bandes-annonces, cette famille un peu spéciale semble très complice, bien que ses membres ne sont pas biologiquement liés les uns aux autres. On y retrouve par ailleurs le Gardien Rouge, la version soviétique de Captain America. Tous vont devoir aider Black Widow à réparer « les erreurs » qu’elle a commises avant de rejoindre les Avengers.

⌚ Quand se déroule le film ?

Black Widow se passe donc bien avant les événements d’Avengers Endgame, dernier film du MCU chronologiquement parlant. Pas de Thanos à l’horizon, mais Nastasha Romanoff a déjà fait la connaissance de son grand ami Tony Stark. Le film se déroule après l’affrontement des Avengers en Allemagne dans Captain America: Civil War. Par ailleurs, Falcon et le Soldat de l’Hiver prend place environ en 2024, après le bond de 5 ans orchestré par Avengers Endgame. Black Widow devrait donc revenir 8 ans en arrière.

Le film a pour rôle d’ouvrir la phase IV du MCU, bien qu’il se déroule une bonne dizaine d’années avant Endgame et, donc, avant la mort de son personnage principal. Pour rappel, l’ensemble des contenus cinématographiques estampillés Marvel sont regroupés selon un système de phases, qui ne prennent donc pas nécessairement en compte la chronologie de l’univers. Les premiers Iron Man et Avengers font ainsi partie de la phase 1, tandis que WandaVision et Falcon et le Soldat de l’Hiver ont clôturé la phase 3.

❓ Qui est le super-vilain du film ?

Cette fois, c’est au tour de Taskmaster de jouer le rôle de l’ennemi à abattre. Dans les comics, Taskmaster est capable d’imiter les mouvements de ses adversaires simplement en les observant combattre. Notez que dans les trailers diffusés par Disney, on voit le personnage équipé des griffes comme Black Panther, d’un arc tel Hawkeye et d’un bouclier à l’instar de Captain America.

De là à dire que ses héros seront présents dans Black Widow, il n’y a qu’un pas à franchir — ce que nous nous abstiendrons de faire par mesure de sécurité. Le film semble être un véritable standalone centré autour de son personnage principal et, s’il n’est pas impossible de voir apparaître quelques-uns de ses acolytes, il paraît peu probable que ces derniers n’apparaissent dans aucun trailer. Quant à Taskmaster, seul son masque est montré. On ne sait encore rien de ses intentions.

💡 Y a-t-il d’autres rumeurs autour du scénario ?

Dans le tout premier Avengers, sorti en 2012, Black Widow et Hawkeye, amis de longue date, évoquent un événement ayant eu lieu à Budapest. Cette discussion a lieu lors de l’invasion de New York par Loki et son armée. Le film Black Widow se passe normalement après ce dit événement de Budapest, mais il n’est pas impossible que celui-ci nous donne des réponses sur ce qu’il s’est véritablement passé en Hongrie. Le film semble en effet tourné vers le passé, et pourrait présenter quelques scènes de flashback pour en apprendre plus sur l’histoire de l’espionne.

D’autre part, certaines rumeurs affirment que Tony Stark ferait lui aussi une apparition. Ce dernier sera — attention, nouveau spoiler — toujours vivant durant l’époque où se déroule le film. Ce serait une bonne manière pour Disney de continuer à faire vivre le personnage après la scène qui a chamboulé les fans du monde entier. Toutefois, si apparition il y a bien, mieux vaut ne pas s’attendre à quelque chose de plus qu’un caméo. Comme dit plus haut, Black semble essentiellement se concentrer sur son héroïne.

🙋‍♀️Qui va-t-on retrouver dans le film ?

Sans surprise, Scarlett Johannson reprend le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow, après 11 ans de bons et loyaux services. Le personnage est définitivement lié au visage de l’actrice, et on peut s’attendre à ce que celle-ci incarne de nouveau l’héroïne en cas d’autres apparitions.

Florence Pugh (Midsommar, Les Filles du Docteur March) joue Yelena Belova, la « sœur » de Black Widow. Elle est elle aussi devenue une assassine hors pair grâce au programme de la Chambre Rouge, et devrait se révéler être un allié de choix pour Natasha Romanoff dans sa quête de réponses.

David Harbour (Stranger Things, Suicide Squad) signe de nouveau pour un film de superhéros en enfilant le costume du Gardien Rouge, ou Alexei Shostakov dans la vraie vie. Il tient le rôle de père auprès de Black Widow et semble être celui qui décide de lui venir en aide dans les moments difficiles.

Rachel Weisz (La Momie, Jason Bourne : l’Héritage) incarne quant à elle la mère de la famille, à savoir Melina Vostokoff / Iron Maiden. Comme le reste de la famille, elle a été formée par la Chambre Rouge et ne devrait donc pas être en reste en matière de techniques de combat.

Derrière la caméra, on retrouve Cate Shortlan à la réalisation, Kevin Feige à la production et Eric Pearson à l’écriture.

De plus amples informations, notamment sur les conditions de diffusion en France, ne devraient pas tarder à arriver à mesure que la date fatidique approche. On ne manquera pas de vous tenir au courant en mettant à jour cet article.