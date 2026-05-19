iOS 27 : deux nouvelles fonctionnalités IA seraient prévues, Apple veut vraiment rattraper son retard

Apple compte bien rejoindre le train de l'IA. En plus de la nouvelle de Siri, la firme compte propose d'autres fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielles dans iOS 27. Une fois n'est pas coutume, l'accent est mis sur la customisation.

apple iphone 15 pro max test après deux ans

On n'arrête plus de parler de la nouvelle histoire d'amour entre Apple et l'intelligence artificielle. Après ses plans ratés pour iOS 26.5, la firme de Cupertino ne compte pas lâcher l'éponge et prévoit désormais un véritable all-in en la matière pour iOS 27. Plusieurs fonctionnalités IA sont désormais attendues pour la prochaine grosse mise à jour du système d'exploitation. Qu'il s'agisse de la nouvelle version de Siri qui devrait enfin arriver ou d'options de retouche photo avancées, les utilisateurs auront de nombreux outils à tester.

D'autant que les annonces continuent de tomber. Dans un récent rapport de Bloomberg, on découvre ainsi l'existence de deux nouvelles fonctionnalités IA qui devraient faire leur arrivée dans iOS 27. La première se trouvera au sein d'Image Playground, l'application qui permet aujourd'hui de créer des images et des emojis personnalisés. Apple compte désormais l'améliorer en ajoutant la génération de fonds d'écrans réalistes à partir d'un prompt textuel.

Sur le même sujet — iOS 27 : bouton « Ask Siri », application dédiée… voici le plan d’Apple pour enfin réinventer Siri

Encore de l'IA prévue pour iOS 27

Ce n'est pas tout. Apple souhaite également mettre à jour son application Raccourcis, qui sert à automatiser diverses tâches sur son iPhone. Plutôt que de prévoir et d'entrée chaque étape à la main pour obtenir le résultat attendu, iOS 27 permettrait à l'utilisateur de simplement décrire le raccourci qu'il souhaite créer, via une invite affichée directement à l'écran. L'IA se chargera ensuite de générer l'automisation, qu'il sera possible de corriger en cas de besoin.

Pour l'heure, nous attendons toujours la confirmation de toutes ces nouveautés par Apple, qui devrait arriver au cours de la prochaine WWDC. Mais une chose est sûre, l'entreprise compte bien rattraper son retard en la matière, après des années à laisser les constructeurs Android s'emparer de la technologie. Apple devrait même intégrer plusieurs modèles d'IA à son système d'exploitation, laissant ainsi l'utilisateur choisir celui qu'il préfère en fonction de la tâche qu'il souhaite accomplir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

C’est confirmé, les jeux PS5 ne sortiront plus sur PC, il va falloir investir pour jouer à Ghost of Yotei

Le journaliste Jason Schreier confirme dans une publication Bluesky ce que l’on savait déjà avec une quasi-certitude. Lors d’une réunion interne, le patron des PlayStation Studios a annoncé à ses…

Lanterns : les Yellow Lanterns dans la future série DC d’HBO Max ?

Une nouvelle bande-annonce de la série Lanterns d’HBO Max en dévoile un peu plus. Parmi l’enchaînement des images, une retient l’attention puisqu’elle pourrait indiquer la présence d’une autre équipe de…

Un rapport alarmant révèle ce que les lancements de satellites font vraiment à notre atmosphère

Chaque lancement de satellite injecte des polluants dans la haute atmosphère. Une nouvelle étude révèle que l’ampleur du phénomène dépasse toutes les projections. Les scientifiques parlent désormais d’un vaste essai…

Google Pixel 9 : un smartphone met littéralement le feu à la poche de son propriétaire

Il y a de quoi enflammer la chronique. Le propriétaire d’un Pixel 9 raconte que son smartphone a pris feu dans sa poche. Pour l’heure, Google reste muet face à…

GTA 6 : surprise (non), les rumeurs affirmant l’ouverture des précommandes étaient fausses

Les “leakers” de GTA 6 ont encore fait des siennes. Le week-end dernier, Internet s’est mis à croire dur comme fer que Rockstar lancerait les précommandes de GTA 6 ce…

Elon Musk a perdu son procès face à OpenAI à cause d’un argument imparable

Elon Musk voulait 134 milliards de dollars et la tête de Sam Altman. Un jury fédéral vient de lui refuser les deux en quelques heures seulement. L’argument avancé était imparable…

IA

Xiaomi TV A 32″ 2025 : Cette excellent TV connectée passe à moins de 100 €, c’est une affaire !

En ce moment sur AliExpress, vous pouvez trouver de nombreuses offres particulièrement intéressantes. C’est le cas de la TV connectée Xiaomi TV A 32 de 2025. Grâce à une double…

-53 % sur le Redmi Note 15 Pro 5G : l’un des meilleurs rapports qualité-prix du moment s’affiche à 191 €

Le Redmi Note 15 Pro 5G est actuellement sous la barre des 200 € grâce à une réduction de plus de 50%. Le smartphone passe à seulement 191 € au…

Poco Pad M1 : la tablette de Xiaomi passe à 158 € en cumulant ces 2 offres, c’est un prix sacrifié !

Normalement en vente à 301 €, la Poco Pad M1 chute à 158 € seulement en cumulant la promotion en cours avec le code PHDFR20. Mais attention, les stocks fondent à…

Alléluia, Samsung va enfin augmenter la capacité de la batterie pour son Galaxy S27 Ultra

Le Galaxy S27 Ultra serait équipé d’une batterie à plus forte capacité, une première sur ce modèle depuis des années. Samsung parviendrait tout de même à réduire le poids du…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.