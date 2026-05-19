iOS 27 : deux nouvelles fonctionnalités IA seraient prévues, Apple veut vraiment rattraper son retard

Apple compte bien rejoindre le train de l'IA. En plus de la nouvelle de Siri, la firme compte propose d'autres fonctionnalités boostées à l'intelligence artificielles dans iOS 27. Une fois n'est pas coutume, l'accent est mis sur la customisation.

On n'arrête plus de parler de la nouvelle histoire d'amour entre Apple et l'intelligence artificielle. Après ses plans ratés pour iOS 26.5, la firme de Cupertino ne compte pas lâcher l'éponge et prévoit désormais un véritable all-in en la matière pour iOS 27. Plusieurs fonctionnalités IA sont désormais attendues pour la prochaine grosse mise à jour du système d'exploitation. Qu'il s'agisse de la nouvelle version de Siri qui devrait enfin arriver ou d'options de retouche photo avancées, les utilisateurs auront de nombreux outils à tester.

D'autant que les annonces continuent de tomber. Dans un récent rapport de Bloomberg, on découvre ainsi l'existence de deux nouvelles fonctionnalités IA qui devraient faire leur arrivée dans iOS 27. La première se trouvera au sein d'Image Playground, l'application qui permet aujourd'hui de créer des images et des emojis personnalisés. Apple compte désormais l'améliorer en ajoutant la génération de fonds d'écrans réalistes à partir d'un prompt textuel.

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Encore de l'IA prévue pour iOS 27

Ce n'est pas tout. Apple souhaite également mettre à jour son application Raccourcis, qui sert à automatiser diverses tâches sur son iPhone. Plutôt que de prévoir et d'entrée chaque étape à la main pour obtenir le résultat attendu, iOS 27 permettrait à l'utilisateur de simplement décrire le raccourci qu'il souhaite créer, via une invite affichée directement à l'écran. L'IA se chargera ensuite de générer l'automisation, qu'il sera possible de corriger en cas de besoin.

Pour l'heure, nous attendons toujours la confirmation de toutes ces nouveautés par Apple, qui devrait arriver au cours de la prochaine WWDC. Mais une chose est sûre, l'entreprise compte bien rattraper son retard en la matière, après des années à laisser les constructeurs Android s'emparer de la technologie. Apple devrait même intégrer plusieurs modèles d'IA à son système d'exploitation, laissant ainsi l'utilisateur choisir celui qu'il préfère en fonction de la tâche qu'il souhaite accomplir.