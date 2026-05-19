C’est confirmé, les jeux PS5 ne sortiront plus sur PC, il va falloir investir pour jouer à Ghost of Yotei

Le journaliste Jason Schreier confirme dans une publication Bluesky ce que l'on savait déjà avec une quasi-certitude. Lors d'une réunion interne, le patron des PlayStation Studios a annoncé à ses employés que Sony ne portera plus les jeux exclusifs PlayStation sur PC.

Ghost of Yotei

On attend toujours une annonce officielle de la part de Sony. Cela dit, plus grand monde n'espère que les rumeurs selon lesquelles la firme arrêterait de porter ses jeux exclusifs PlayStation sur PC soient fausses. Fin février dernier, le journaliste Jason Schreier, généralement très bien informé sur l'industrie, révélait en effet ce revirement de stratégie, après plusieurs années à tenter de conquérir ce marché jusqu'ici ignoré.

Dans la foulée, plusieurs indices sont venus corroborer cette théorie, notamment la modification des descriptions de certains PlayStation Studios venant retirer toute mention des PC. C'est justement Hermen Hulst, patron des PlayStation Studios, qui vient une nouvelle fois enfoncer le clou. Toujours selon les informations de Jason Schrier, ce dernier aurait annoncé hier la nouvelle à ses équipes lors d'une réunion interne.

Sur le même sujet — Vous jouez encore sur PS4 ? Mauvaise nouvelle, il va falloir investir dans une PS5 pour jouer au prochain Call of Duty

PlayStation cimente sa volonté d'arrêter les portages PC

Si vous comptiez encore jouer à Saros, Ghost of Yotei ou encore le Wolverine à venir sur PC, il est désormais temps de passer à autre chose. Difficile encore de savoir si cette décision de Sony aura droit à son annonce officielle, ou si le constructeur laissera les joueurs comprendre par eux-mêmes. Mieux vaut se faire à l'idée. Retour en 2015 : pour jouer aux exclusivités PlayStation, il vous faudra une PlayStation.

Autant dire que la nouvelle n'arrive pas vraiment à point nommé. Il y a quelques semaines, Sony a de nouveau augmenté le prix de sa PS5 de 100€, ce qui ne laisse rien présager de bon concernant le tarif de sa future PS6, prévue pour 2027. En parallèle, nous apprenions hier que le prix du PlayStation va lui aussi subir une hausse significative. Pas de quoi convaincre les joueurs PC de passer le cap.

 

SCOOP: PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company's narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg's reporting from earlier this year.

Original story from March: www.bloomberg.com/news/article…

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— Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 18 mai 2026 à 20:47


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