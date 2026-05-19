Microsoft Teams : vos enregistrements ont disparu ? Voici comment les retrouver

Si vous constatez que certains enregistrements de vos visioconférences Teams ont disparu, sachez que vous pouvez les retrouver facilement. En réalité, ils n'ont pas été supprimés, mais encore faut-il savoir où chercher.

Microsoft Teams
Crédits : 123RF

Le logiciel de visioconférence Teams de Microsoft pense aux gens qui ne peuvent pas assister à une réunion, ou à ceux qui aimeraient avoir ce qui s'y est dit sous forme de texte afin de retrouver plus facilement une information. Dans les deux cas, l'enregistrement du meeting et la retranscription de l'audio sont là. En règle générale, c'est l'administrateur en charge qui configure cette option pour l'ensemble des membres de l'entreprise.

Alors que Teams a subi une panne importante nécessitant une intervention rapide de la firme de Redmond, des utilisateurs se sont plaint par la suite qu'ils ne retrouvaient pas certains de leurs enregistrements. Vu ce qu'il venait de se passer, le dysfonctionnement tout juste résolu était le coupable idéal. Il semble qu'il y ait eu suffisamment de remontées similaires pour que l'entreprise se sente obligée de clarifier les choses : non, les enregistrements n'ont pas disparu.

Comment récupérer des enregistrements Microsoft Teams disparus

En effet, comme le rappelle Microsoft, les fichiers en question ne sont pas conservés dans Teams, mais dans OneDrive ou SharePoint, la solution intranet de la firme. De plus, l'administrateur peut activer une option appelée “Enregistrements et transcriptions expirent automatiquement“. Comme son nom l'indique, elle permet de définir un délai après lequel le tout est envoyé à la corbeille. Autrement dit : si vous ne trouvez plus un enregistrement Teams, regardez dans la corbeille de OneDrive ou SharePoint.

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Par défaut, le délai d'expiration est de 120 jours. Une fois dans la corbeille, vous avez 30 jours (compte personnel) ou 93 jours (compte professionnel/scolaire) pour récupérer le fichier avant qu'il soit définitivement supprimé. Même si le délai initial a été réduit, vous disposez donc dans tous les cas d'un à trois mois. Notez que tous les types d'enregistrements ne sont pas concernés par ce système.


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